Обстрелы детского сада и лицея, новые фейки от России: главное об угрозе вторжения за 17 февраля
Оккупанты обстреляли детский сад и железнодорожную станцию в Станице Луганской, лицей и жилые кварталы во Врубовке. Россия продолжает распространять фейки об Украине и говорит, что с вопросом о вторжении обращаться следует "не к ним". Владимир Зеленский на катере отправился в зону Операции объединенных сил. А украинцы оценили визиты международных лидеров на фоне угрозы вторжения.
Об агрессии в отношении Украины со стороны России, массовых обстрелах гражданских объектов, а также работе российской пропагандистской машины, читайте в материале 24 канала.
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Боевики обстреляли Станицу Луганскую
Источник: твиттер Сергея Нещадима
Утром 17 января оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. Снаряды летели в жилые кварталы и попали в детский сад. В заведении находились 20 детей и 18 работников.
Снаряд пробил стену музыкального зала, осколки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, потому дети не пострадали. Однако трое работников детского сада получили травмы. Контузии получили сторож, работница прачечной и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу, они находятся в шоке.
Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима
Последствия обстрела детского сада: смотрите видеоВажно! Украинское Министерство иностранных дел сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент. Зеленский назвал обстрел обширной провокацией со стороны пророссийских сил. А омбудсмен Людмила Денисова обратилась к представительству детского фонда ЮНИСЕФ в Украине.
В то же время, в ЕС сообщили, что внимательно следят за обстрелами, однако пока дополнительных санкций не планируют.
Детским садом боевики не ограничились. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что войска оккупанта также обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз. В то же время и станция, и депо продолжают работу. К счастью, работники травм не получили.
Кстати, после обстрела Станицы Луганской Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, находящийся в зоне проведения ООС, подчеркнул, что армия находится в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечает. Он заверил, что вооруженные силы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задания.
Под обстрел попала Врублевка
Источник: фейсбук Попаснянской военно-гражданской администрации
Кроме того, российские наемники оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки в Луганской области. Обстрел застал 30 учеников и 14 работников, находившихся в лицее. Часть людей были вынуждены прятаться в подвале, некоторых детей забрали родители.
Однако один снаряд попал во двор школы и повредил окна.
След от снаряда в школе / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации
Боевики били и по Марьинке
Источник: фейсбук Павла Кириленко
В результате обстрелов оккупантов в сторону Марьинки пострадала 65-летняя местная жительница. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Также из-за циничных действий боевиков Красногоровка осталась без электроснабжения.
Кроме того, боевики атаковали поселок Старый Айдар и Лобачево, расположенные вблизи города Счастья. Местных жителей призывали оставаться дома.Обратите внимание! Из-за этих циничных атак Офис генпрокурора и СБУ открыли дело по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Есть раненый украинский защитник
Источник: фейсбук штаба ООС
В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 14:00 российские наемники успели 32 раза нарушить режим о прекращении огня, из них 28 раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В результате атак врага 2 украинских военных получили ранения. Военнослужащие находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.
В то же время в ОБСЕ проинформировали, что оккупанты на Донбассе вывели более 100 танков и орудий.
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Россия распространяет фейки об Украине
Источник: телеграм Анатолия Штирлица
На фоне угроз нового нападения российская пропаганда, похоже, работает усиленно. В Москве уже разгоняют фейк, мол, в Украине собрались "расстреливать всех несогласных".
Кроме того, государство-агрессор распространяет информацию, что якобы это украинцы обстреляли Станицу Луганскую. Наибольший абсурд состоит в том, что сад расположен на территории, подконтрольной правительству Украины.Важно! В Госдепе США озабочены постоянными упоминаниями российского руководства о "геноциде" на оккупированном Донбассе. Так как это лживый нарратив, который Россия может использовать в качестве повода для вторжения в Украину.
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В Москве говорят, что с вопросом о вторжении "не к ним"
Источник: Интерфакс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с вопросом о "вторжении 20 февраля" нужно обращаться не к нему. Говорит, что это дата завершения росийсских учений.
Что касается того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся,
– подчеркнул Лавров.
Он упомянул, что американское издание Politico заявило об обострении ситуации в этот день. Однако отметил, что о 16 февраля тоже такое писали, но ничего не произошло.
В то же время в Кремле заявили, что на Донбассе "очень и очень опасная ситуация". В частности, речь идет якобы о "провокационных действиях Киева".
В Польше предупреждают о росте рисков
Источник: PAP
Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что вероятность нападения Кремля на Украину сейчас выше, чем буквально 16 февраля. Он припомнил заявление США об увеличении российских войск на 7 тысяч военных.
Зеленский на катере направился в зону ООС
Источник: инстаграм Владимира Зеленского
Президент на катере отправился в зону Операции объединенных сил. Зеленский проверял систему охраны госграницы и порядок боевого патрулирования. Вместе с ним был секретарь СНБО Алексей Данилов и другие должностные лица.
Глава государства опубликовал кадры с катера, над которым развевался украинский флаг.
Зеленский на катере направляется в зону ООС: смотрите видео
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Россия об отводе войск
Источник: Reuters
Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что российские войска якобы могут полностью отвести от украинских границ в течение 3 – 4 недель. Он добавил, что уже на следующей неделе все смогут убедиться, что Москва вывела военных с территории Беларуси.
К слову, государство-агрессор проведет плановые командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря. Отмечается, что в них будут участвовать 20 боевых кораблей.
Отношение украинцев к визитам мировых лидеров
Источник: Рейтинг
Украинцы в опросе оценили, последние ли визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране.
Половина респондентов уверена, что последние визиты международных лидеров в Украину полезны для страны, еще четверть считает, что это никак не влияет на ситуацию. В то же время, только 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине.
Львов утвердил план национального сопротивления
Источник: "Львовский портал"
Львовский городской совет утвердил детальный план подготовки общины к национальному сопротивлению. В нем предусмотрены 5 основных направлений:
- основы национально-патриотического воспитания детей,
- создание штаба терробороны и обучение местных жителей,
- обеспечение подразделений терробороны,
- информирование об угрозах и порядке действий в чрезвычайных ситуациях,
- забота о бесперебойной жизнедеятельности города.
Лукашенко говорит, что признает боевиков
Источник: "Эхо Москвы"
Госдума обратилась к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. В то же время, Александр Лукашенко заявил, что также готов принять соответствующее решение совместно с Россией.
Ryanair не планирует прекращать полеты в Украину
Источник: Reuters
Компания Ryanair не намерена прекращать полеты в Украину, пока на ее территории не начались боевые действия. Изменения произойдут только в случае вторжения России. Лоукостер также призвал не паниковать.