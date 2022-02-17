Обстрелы детского сада и лицея, новые фейки от России: главное об угрозе вторжения за 17 февраля

Оккупанты обстреляли детский сад и железнодорожную станцию в Станице Луганской, лицей и жилые кварталы во Врубовке. Россия продолжает распространять фейки об Украине и говорит, что с вопросом о вторжении обращаться следует "не к ним". Владимир Зеленский на катере отправился в зону Операции объединенных сил. А украинцы оценили визиты международных лидеров на фоне угрозы вторжения.

Об агрессии в отношении Украины со стороны России, массовых обстрелах гражданских объектов, а также работе российской пропагандистской машины, читайте в материале 24 канала.

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Боевики обстреляли Станицу Луганскую

Источник: твиттер Сергея Нещадима

Утром 17 января оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. Снаряды летели в жилые кварталы и попали в детский сад. В заведении находились 20 детей и 18 работников.

Снаряд пробил стену музыкального зала, осколки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, потому дети не пострадали. Однако трое работников детского сада получили травмы. Контузии получили сторож, работница прачечной и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу, они находятся в шоке.

Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима

Последствия обстрела детского сада: смотрите видео

Детским садом боевики не ограничились. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что войска оккупанта также обстреляли железнодорожную станцию ​​Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз. В то же время и станция, и депо продолжают работу. К счастью, работники травм не получили.

Обстрел железной дороги / Фото из телеграма "Железные смены"

Кстати, после обстрела Станицы Луганской Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, находящийся в зоне проведения ООС, подчеркнул, что армия находится в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечает. Он заверил, что вооруженные силы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задания.

Под обстрел попала Врублевка

Источник: фейсбук Попаснянской военно-гражданской администрации

Кроме того, российские наемники оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки в Луганской области. Обстрел застал 30 учеников и 14 работников, находившихся в лицее. Часть людей были вынуждены прятаться в подвале, некоторых детей забрали родители.

Однако один снаряд попал во двор школы и повредил окна.



След от снаряда в школе / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации

Боевики били и по Марьинке

Источник: фейсбук Павла Кириленко

В результате обстрелов оккупантов в сторону Марьинки пострадала 65-летняя местная жительница. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Также из-за циничных действий боевиков Красногоровка осталась без электроснабжения.

Кроме того, боевики атаковали поселок Старый Айдар и Лобачево, расположенные вблизи города Счастья. Местных жителей призывали оставаться дома.

Есть раненый украинский защитник

Из-за этих циничных атак Офис генпрокурора и СБУ открыли дело по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Источник: фейсбук штаба ООС

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 14:00 российские наемники успели 32 раза нарушить режим о прекращении огня, из них 28 раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате атак врага 2 украинских военных получили ранения. Военнослужащие находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.

В то же время в ОБСЕ проинформировали, что оккупанты на Донбассе вывели более 100 танков и орудий.

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Россия распространяет фейки об Украине

Источник: телеграм Анатолия Штирлица

На фоне угроз нового нападения российская пропаганда, похоже, работает усиленно. В Москве уже разгоняют фейк, мол, в Украине собрались "расстреливать всех несогласных".

Кроме того, государство-агрессор распространяет информацию, что якобы это украинцы обстреляли Станицу Луганскую. Наибольший абсурд состоит в том, что сад расположен на территории, подконтрольной правительству Украины.

В Госдепе США озабочены постоянными упоминаниями российского руководства о "геноциде" на оккупированном Донбассе . Так как это лживый нарратив, который Россия может использовать в качестве повода для вторжения в Украину.

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В Москве говорят, что с вопросом о вторжении "не к ним"

Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с вопросом о "вторжении 20 февраля" нужно обращаться не к нему. Говорит, что это дата завершения росийсских учений.

Что касается того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся,

– подчеркнул Лавров.

Он упомянул, что американское издание Politico заявило об обострении ситуации в этот день. Однако отметил, что о 16 февраля тоже такое писали, но ничего не произошло.

В то же время в Кремле заявили, что на Донбассе "очень и очень опасная ситуация". В частности, речь идет якобы о "провокационных действиях Киева".

В Польше предупреждают о росте рисков

Источник: PAP

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что вероятность нападения Кремля на Украину сейчас выше, чем буквально 16 февраля. Он припомнил заявление США об увеличении российских войск на 7 тысяч военных.

Зеленский на катере направился в зону ООС

Источник: инстаграм Владимира Зеленского

Президент на катере отправился в зону Операции объединенных сил. Зеленский проверял систему охраны госграницы и порядок боевого патрулирования. Вместе с ним был секретарь СНБО Алексей Данилов и другие должностные лица.

Глава государства опубликовал кадры с катера, над которым развевался украинский флаг.

Зеленский на катере направляется в зону ООС: смотрите видео

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Россия об отводе войск

Источник: Reuters

Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что российские войска якобы могут полностью отвести от украинских границ в течение 3 – 4 недель. Он добавил, что уже на следующей неделе все смогут убедиться, что Москва вывела военных с территории Беларуси.

К слову, государство-агрессор проведет плановые командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря. Отмечается, что в них будут участвовать 20 боевых кораблей.

Отношение украинцев к визитам мировых лидеров

Источник: Рейтинг

Украинцы в опросе оценили, последние ли визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране.

Половина респондентов уверена, что последние визиты международных лидеров в Украину полезны для страны, еще четверть считает, что это никак не влияет на ситуацию. В то же время, только 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине.

Львов утвердил план национального сопротивления

Источник: "Львовский портал"

Львовский городской совет утвердил детальный план подготовки общины к национальному сопротивлению. В нем предусмотрены 5 основных направлений:

основы национально-патриотического воспитания детей,

создание штаба терробороны и обучение местных жителей,

обеспечение подразделений терробороны,

информирование об угрозах и порядке действий в чрезвычайных ситуациях,

забота о бесперебойной жизнедеятельности города.

Лукашенко говорит, что признает боевиков

Источник: "Эхо Москвы"

Госдума обратилась к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. В то же время, Александр Лукашенко заявил, что также готов принять соответствующее решение совместно с Россией.

Ryanair не планирует прекращать полеты в Украину

Источник: Reuters

Компания Ryanair не намерена прекращать полеты в Украину, пока на ее территории не начались боевые действия. Изменения произойдут только в случае вторжения России. Лоукостер также призвал не паниковать.