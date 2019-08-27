Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?

Другим указом Петров назначен на пост начальника управления СБУ по Кировоградской области. Замена руководства департамента – следующий шаг по обновлению руководства СБУ, в котором начальник департамента контрразведки (ДКР) – одна из ключевых должностей.



Алексей Петров / Фото Наші гроші

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Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого, и решение по Петрову – ожидаемый следующий шаг.

На пост начальника ДКР планируется выдвижение одного из действующих руководителей управлений.

Петров руководил многими контрразведывательными операциями в этой войне, в том числе на оккупированной РФ территории. Было немало успехов у нашей контрразведки, которыми СБУ заслуженно гордится – контрразведчикам удалось нанести большой урон российским оккупантам.

Но, с другой стороны, был и ряд провалов и ошибок в организации работы в этой полностью закрытой сфере. Большинство проблем публично обсуждать не стоит. Но нельзя не вспомнить дело переводчика кабмина Ежова, которого торжественно задерживал сам Петров у дверей КМ в прямом эфире телеканала "Прямой", и который сейчас гуляет на свободе из-за недостаточности улик. Это был абсолютно ненужный пиар.

Однако наиболее значимым основанием для увольнения стала информация о тесных контактах главы ДКР с бизнесом и политиками.

Впрочем, Петров продолжит карьеру в СБУ. Это сделано прежде всего для обеспечения безопасности Петрова, который владеет информацией о деятельности контрразведки, имеющую особую важность для государства.

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