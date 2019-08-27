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      Очередное увольнения и назначение Зеленского: кто теперь?

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Ukranews

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Алексея Петрова. Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ.

      Другим указом Петров назначен на пост начальника управления СБУ по Кировоградской области. Замена руководства департамента – следующий шаг по обновлению руководства СБУ, в котором начальник департамента контрразведки (ДКР) – одна из ключевых должностей.

      петров
      Алексей Петров / Фото Наші гроші

      Читайте также: Зеленский назначил Петрова руководителем СБУ в Кировоградской области: что о нем известно

      Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого, и решение по Петрову – ожидаемый следующий шаг.

      На пост начальника ДКР планируется выдвижение одного из действующих руководителей управлений.

      Петров руководил многими контрразведывательными операциями в этой войне, в том числе на оккупированной РФ территории. Было немало успехов у нашей контрразведки, которыми СБУ заслуженно гордится – контрразведчикам удалось нанести большой урон российским оккупантам.

      Но, с другой стороны, был и ряд провалов и ошибок в организации работы в этой полностью закрытой сфере. Большинство проблем публично обсуждать не стоит. Но нельзя не вспомнить дело переводчика кабмина Ежова, которого торжественно задерживал сам Петров у дверей КМ в прямом эфире телеканала "Прямой", и который сейчас гуляет на свободе из-за недостаточности улик. Это был абсолютно ненужный пиар.

      Однако наиболее значимым основанием для увольнения стала информация о тесных контактах главы ДКР с бизнесом и политиками.

      Впрочем, Петров продолжит карьеру в СБУ. Это сделано прежде всего для обеспечения безопасности Петрова, который владеет информацией о деятельности контрразведки, имеющую особую важность для государства.

      Интересно: Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский СБУ Война на Донбассе Публикации Назначения Зеленского
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