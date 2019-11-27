ОО "Фундация Течия" оборудовала операционную Кропивницкой больницы современным освещением

Техническая подмога Кропивницким медикам. Олег Крот и Юрий Лазебников из ОО "Фундация Течия" обустроили операционную областной детской больницы современной системой освещения.

Оборудование немецкой компании SIMEON Medical установили на прошлой неделе, поэтому медики уже имели возможность оценить его на практике.

Он может работать на аккумуляторе в течение 6-12 часов. Есть возможность регулировать операционное поле, концентрацию операционного поля, концентрацию яркости, света (холодное-теплое) для выполнения каких-то микроинвазийних манипуляций,

– рассказал нейрохирург Александр Пызин.

Светильник – из линейки светильников нового поколения. Имеет систему LED-фонарей, которые предотвращают образование теней. К тому же, он – мобильный.

"Он передвижной. То есть, если, скажем, отключится свет, мы можем где-либо сделать манипуляцию. Здесь делаются малые нейрохирургические вмешательства, хирургические вмешательства, эндоскопические и пункции", – добавил нейрохирург Александр Пызин.

Медики уже имеют положительный опыт сотрудничества с "Фундация Течия", которая основана Олегом Кротом и Юрием Лазебниковым, управляющими партнерами технологического холдинга Течия. С сентября в хирургическом отделении используют современную трепанационную систему и электрокоагулятор, которые позволяют проводить безопасные и бескровные операции на головном мозге.

Мы находим высоконагруженные центры, которые требуют возможности проведения таких хирургических практик и стараемся добавить оборудование и гранты, образование для того, чтобы эти практики там реально можно было проводить и для того, чтобы медицина стала реально доступной,

– пояснил соучредитель ОО "Фундация Течия" Олег Крот.

Всего с начала 2018 года благотворители закупили для областной детской больницы оборудования на общую сумму в 4 миллиона гривен.