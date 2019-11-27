ГО "Фундація Течія" обладнала операційну Кропивницької обласної лікарні сучасним освітленням

Технічна підмога кропивницьким медикам. Олег Крот та Юрій Лазебніков з ГО "Фундація Течія" облаштували операційну обласної дитячої лікарні сучасною системою освітлення.

Обладнання німецької компанії SIMEON Medical встановили минулого тижня, тож медики вже мали змогу оцінити його на практиці.

Він може працювати на акумуляторі протягом 6-12 годин. Є можливість регулювати операційне поле, концентрацію операційного поля, концентрацію яскравості, світла (холодне-тепле) для виконання якихось мікроінвазійних маніпуляцій,

– розповів нейрохірург Олександр Пизін.

Світильник – з лінійки освітлювачів останнього покоління. Має систему LED-ліхтарів, які запобігають утворенню тіней. До того ж, він – мобільний.

"Він пересувний. Тобто, якщо, скажімо, відключиться світло, ми можемо будь-де зробити маніпуляцію. Тут робляться малі нейрохірургічні втручання, хірургічні втручання, ендоскопічні та пункції", – додав нейрохірург Олександр Пизін.

Медики вже мають позитивний досвід співпраці з "Фундацією Течія", яка заснована Олегом Кротом і Юрієм Лазебніковим, керуючими партнерами технологічного холдингу Течія. З вересня у хірургічному відділенні використовують сучасну трепанаційну систему та електрокоагулятор, які дозволяють проводити безпечні та безкровні операції на головному мозку.

Ми знаходимо високонавантажені центри, які вимагають можливості проведення таких хірургічних практик і намагаємося додати обладнання та гранти, освіту для того, щоб ці практики там реально можна було проводити і для того, щоб медицина стала реально доступною,

– пояснив співзасновник ГО “Фундація Течія” Олег Крот.

Загалом з початку 2018-го року благодійники закупили для обласної дитячої лікарні устаткування на загальну суму у 4 мільйони гривень.