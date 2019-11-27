15:12
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Нова тема
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      ГО "Фундація Течія" обладнала операційну Кропивницької обласної лікарні сучасним освітленням

      Нова тема 19 Читать новость на русском

      Технічна підмога кропивницьким медикам. Олег Крот та Юрій Лазебніков з ГО "Фундація Течія" облаштували операційну обласної дитячої лікарні сучасною системою освітлення.

      Обладнання німецької компанії SIMEON Medical встановили минулого тижня, тож медики вже мали змогу оцінити його на практиці.

      Він може працювати на акумуляторі протягом 6-12 годин. Є можливість регулювати операційне поле, концентрацію операційного поля, концентрацію яскравості, світла (холодне-тепле) для виконання якихось мікроінвазійних маніпуляцій,
      – розповів нейрохірург Олександр Пизін.

      Світильник – з лінійки освітлювачів останнього покоління. Має систему LED-ліхтарів, які запобігають утворенню тіней. До того ж, він – мобільний.

      "Він пересувний. Тобто, якщо, скажімо, відключиться світло, ми можемо будь-де зробити маніпуляцію. Тут робляться малі нейрохірургічні втручання, хірургічні втручання, ендоскопічні та пункції", – додав нейрохірург Олександр Пизін.

      Медики вже мають позитивний досвід співпраці з "Фундацією Течія", яка заснована Олегом Кротом і Юрієм Лазебніковим, керуючими партнерами технологічного холдингу Течія. З вересня у хірургічному відділенні використовують сучасну трепанаційну систему та електрокоагулятор, які дозволяють проводити безпечні та безкровні операції на головному мозку.

      Ми знаходимо високонавантажені центри, які вимагають можливості проведення таких хірургічних практик і намагаємося додати обладнання та гранти, освіту для того, щоб ці практики там реально можна було проводити і для того, щоб медицина стала реально доступною,
      – пояснив співзасновник ГО “Фундація Течія” Олег Крот.

      Загалом з початку 2018-го року благодійники закупили для обласної дитячої лікарні устаткування на загальну суму у 4 мільйони гривень.

      Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
      сьогодні
      8363
      Теги: Новини України Медицина Новини Кропивницького Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      сьогодні , 15:00 Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      Артем Овдієнко 57
      Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
      сьогодні , 14:00 Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
      Наталія Лебідь 1629
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сьогодні , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса 734
      Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      сьогодні , 09:01 Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      1314
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 08:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      1730
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук