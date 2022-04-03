Мир должен помочь остановить эти зверства. С таким призывом Сергей Томиленко от имени Национального союза журналистов Украины обратился к иностранным коллегам.

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Необходимо остановить геноцид против украинцев

Томиленко обратил внимание на ужасные кадры из освобожденных украинских городов Буча и Ирпень, демонстрирующих преступления против человечества. Ведь оккупанты не только воюют с нашей армией, но и прибегают к пыткам, расстрелам и поджогам гражданским. "Это настоящий геноцид против украинского населения", – подчеркнул он.

И он происходит прямо сейчас, в XXI веке! Мы должны остановить его вместе и никогда не позволить ему повториться в любом уголке мира,

– подчеркнул глава НСЖУ.

Он объяснил, что преступление неприятеля строится на огромных масштабах пропаганды и дегуманизации, которые неприемлемы для всего свободного человечества. "Пока вы читаете это письмо, наши люди, школы, больницы, детские сады и жилые кварталы остаются под постоянными атаками со стороны россиян", – отметил журналист.

Мир должен видеть реальность, – Томиленко

Томиленко подчеркнул, что уже зафиксированы многочисленные случаи массового убийства мирных жителей, изнасилования, ограбления, похищения и казни гражданских. Все это подтверждено международными институтами, например – ООН. Жертвами целенаправленных атак оккупантов были и журналисты.

Обратите внимание! В освобожденной Буче уже похоронили до 300 человек в братских могилах. По словам мэра, тела людей лежат прямо посреди улиц города.

Глава союза призвал иностранных журналистов показывать людям, к каким зверствам прибегают в Украине российские военные. Продолжать привлекать внимание мира к событиям в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах. "Мы не должны позволить им превратить это в Третью мировую", – объяснил он.

"Мы уверены, что ваш журналистский опыт, профессиональные контакты и навыки и убеждения необходимы для раскрытия правды об уродливом лице войны. Мир должен видеть реальность. Пожалуйста, будьте теми, кто поможет это раскрыть", – подытожил Томиленко.

Кадры зверств российских оккупантов в Буче: смотрите видео