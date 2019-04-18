Отдаст ли Зеленский приказ о военных действиях и другие блиц-вопросы для кандидата в президенты

Ведущая программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Наталья Мосейчук поставила кандидату в президенты Владимиру Зеленскому несколько коротких блиц-вопросов, на которые украинцы больше всего ждут ответа. Как он их прокомментировал – смотрите ниже.

К тому же, в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года.

Читайте также: Теперь знаем, кто марионетка Коломойского, – Зеленский о ситуации с "Приватбанком"

Блиц-вопросы к кандидату в президенты?

Готов ли Зеленский отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс?

– Нет.

Как Зеленский предлагает завершить войну с Россией? Известный шоумен в интервью заявил, что с Россией "придется договариваться". Зеленский полностью исключил вариант военного освобождения оккупированных территорий. "А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против. Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", – заявил Зеленский.

Поддерживает ли шоумен легализацию оружия?

– Нет.

Пожмет ли руку Владимир Зеленский своему оппоненту Петру Порошенко?

– Когда президент сказал, что он всем коррупционерам будет отрубать руки, я не уверен, что я буду иметь что ему пожать.

Как Зеленский предлагает побороть коррупцию? Владимир Зеленский обещает посадить коррупционеров в тюрьму и вывести экономику из тени. Похоже, известный шоумен решил в этом вопросе ограничиться традиционными популистскими лозунгами и конкретной программы преодоления высокого уровня коррупции нет.

Поддерживает ли кандидат в президенты декоммунизацию?

– Конечно.

Готов ли кандидат в президенты воспринимать советы относительно государственного управления от Коломойского?

– Нет.

Намерен ли Зеленский отменить языковые квоты на телевидении и радио?

– Нет, но их надо несколько изменить.

Что известно о походе Зеленского в президенты?

31 декабря за мгновение до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко показали приветственное слово лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. Во время своей речи он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. 25 января шоумен подал документы для участия в выборах в ЦИК. По итогам первого тура выборов, который состоялся 31 марта, он занял первое место с более 30%, обогнав своего ближайшего преследователя Порошенко почти на 15%. По словам Зеленского, если его поход в президенты будет провальным, то он вернется в развлекательный бизнес.



Свежие рейтинги кандидатов в президенты