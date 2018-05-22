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Отравление детей в Харькове: в прокуратуре обнародовали версию

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Отравление детей в школе Харькова рассматривается как хулиганство, – прокуратура
Отравление детей в школе Харькова рассматривается как хулиганство, – прокуратура / "Громадське радио"

В харьковской прокуратуре распыление газа в местной школе №3 рассматривают как хулиганство, вместе с тем версии теракта, или диверсии правоохранители исключают, правда в дальнейшем квалификацию события могут изменить.

Об этом заявил заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник, передает "Громадське радио".

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"Сейчас версии теракта, или диверсии правоохранители не рассматривают. Мы думаем, что это обычное хулиганство. Если будут какие-то данные о том, что совпадения не случайны – конечно, будет решаться вопрос об изменении, если будут на это такие основания", – отметил он.

Добавим, в связи с ситуацией Министерство образования и науки распространило заявление, в котором рекомендует усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях. Соответствующее письмо ведомство направило в департаменты, управления образования и науки областных, Киевскую городскую государственную администрацию, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

"МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также следует усилить контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перечный спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали, вместе с тем в больницу попали 35 человек, 6 из которых находятся в палате интенсивной терапии.

Теги: Новости Украины Дети отравление Новости Харькова Образование Криминальные новости Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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