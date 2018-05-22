Отравление неизвестным веществом в школе Харькова: опасных веществ не обнаружено

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям исследовали место распыления баллончика с неизвестным веществом в одной из школ Харькова. Чрезвычайники не выявили опасных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отметим, что 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. Всех детей учебного заведения эвакуировали. В больницу попали 37 человек. "Специалистами ГСЧС проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено, работы по обследованию здания школы завершены", – говорится в сообщении спасателей. Читайте также: Отравление школьников в Харькове: полиция открыла дело, количество госпитализированных возросло В ГСЧС добавили, что на месте инцидента работают бригады скорой медицинской помощи, работники полиции, ПАО "Харьковгоргаз".