Отравление в лагере на Донетчине: у детей обнаружили дизентерию

У части детей, которые отравились в детском оздоровительном лагере "Орленок", обнаружили острую дизентерию.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Отмечается, что Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере.

В 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне,

– говорится в сообщении.

В Министерстве также отметили, что приказом директора загородного детского заведения оздоровления и отдыха "Орленок" от 17.07.2018 №94 деятельность учреждения "Орленок" приостановлена, а по представлению Госпродпотребслужбы №01-18/118 от 17.07.2018 года в Лиманское отделение полиции Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по статье 325 части 1 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство.

Напомним, лагерь "Славутич" на Киевщине незаконно возобновил свою работу. Официально он закрыт по предписанию Госпродпотребслужбы. А неофициально – работает дальше. В лагерь "Славутич" на Киевщине, где несколько недель назад отравились 12 детей, заехала новая смена.

Что такое дизентерия?

Инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае - детей) и социального напряжения в обществе.