Отруєння в таборі на Донеччині: у дітей виявили дизентерію

У частини дітей, які отруїлися в дитячому оздоровчому таборі "Орлятко", виявили гостру дизентерію.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Зазначається, що Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України встановив причину спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі.

У 18 з 94 хворих підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне, збудниками якої є шигели дизентерії Зонне,

– йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також зауважили, що наказом директора позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Орлятко" від 17.07.2018 №94 діяльність закладу "Орлятко" припинена, а за поданням Держпродспоживслужби №01-18/118 від 17.07.2018 року до Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за фактом порушення санітарно-епідеміологічних вимог за статтею 325 частиною 1 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, табір "Славутич" на Київщині незаконно поновив свою роботу. Офіційно він закритий за приписом Держспоживслужби. А неофіційно – працює далі. У табір "Славутич" на Київщині, де декілька тижнів тому отруїлися 12 дітей, заїхала нова зміна.

Що таке дизентерія?Інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку - дітей) та соціального напруження в громадах.