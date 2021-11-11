Полтавские журналисты обратились в Департамент здравоохранения ОГА с просьбами опубликовать фото из морга, где хранятся тела умерших из-за заражения COVID-19.
Читайте также Все умершие – невакцинированные, – Зеленский к тем, кто не делает прививки
В пресс-службе областной государственной администрации отреагировали и в четверг, 11 ноября, предоставили фотографии и видео из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.
В черных пакетах тела невакцинированных, умерших вследствие осложнений от коронавируса.
Фото из морга в Полтаве / "Полтавщина"
Кроме того, в ОГА показали видео из реанимации областной инфекционной больницы. В частности – палаты, где люди получают кислородную поддержку от концентраторов или подключены к аппаратам ИВЛ.
Больные COVID-19 в реанимации: смотрите видео
Общие темпы вакцинации: коротко
С начала вакцинальной кампании привили 11 844 730 человек (из них два человека получили одну дозу за границей), в частности:
- получили одну дозу – 11 844 728 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.
- в общей сложности провели 20 129 273 прививки (и первой, и второй дозами).