Полтавські журналісти звернулися до Департаменту охорони здоров'я ОДА з проханнями опублікувати фото з моргу, де зберігаються тіла померлих через зараження коронавірусом.

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У пресслужбі обласної державної адміністрації відреагували та у четвер, 11 листопада, надали світлини й відео із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.

У чорних пакетах – тіла померлих унаслідок ускладнень від COVID-19, які були невакциновані.

Світлини з моргу в Полтаві / "Полтавщина"



Окрім цього, в ОДА показали відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема – палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів ШВЛ.

Хворі на COVID-19 в реанімації: дивіться відео

Загальні темпи вакцинації: коротко

Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 844 730 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном), зокрема:

отримали одну дозу – 11 844 728 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.

загалом провели 20 129 273 щеплення (і першою, і другою дозами).

Загалом провели 20 129 273 щеплення (і першою, і другою дозами).

Зверніть увагу! У МОЗ вкотре наголошують на необхідності вакцинації. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – нещеплені та не мали жодної дози антиковідних ліків.