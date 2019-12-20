Парад лжи. Путин снова утверждать что "нас там нет"
В последнее время, престарелый президент РФ, все больше демонстрирует признаков маразма, нежели здравомыслия и острого ума.
В частности, в ходе очередной итоговой пресс-конференции он отметил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны", подчеркнув, что среди наемников там имеются и иностранцы. Дословно: "Что касается наемников, – там есть и французы и немцы..."
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Но, самый важный и главный момент комментария это: "Откуда они его берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание", – сказал Путин.
Что же, похоже, президент России явно из-за преклонного возраста позабыл и не помнит, что еще в 2017 году Суд Европейского союза признал поставки российского оружия на Донбасс. Но даже не это самое главное.
Когда речь идет о поставках оружия, особенно в странах, в которых есть определенная унификация, например как у Украины и России, а именно – вооружения постсоветской эпохи, то не для специалиста определить происхождение этого оружия сложно.
Например, более чем уверен, что многие до сих пор не могут отличить Т-64 от Т-72 или Ак-74 от Ак-102. Но есть виды вооружений, которые имеют четкое происхождение исключительно в лонах гибридной 1/9-й суши.
Весь перечень этих видов вооружений приводился множеством расследовательских групп, которые ведут хронологию вторжения России в Украину. И среди присутствующих на Донбассе видов вооружений и техники можно обнаружить весьма специфические образцы, такие как БПМ-97 "Выстрел" – он же КамАЗ – 43269. Автомобиль, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ, успешно уничтожаемый в энном количестве под Дебальцево.
Или Газ-3937 "Водник", находящийся на вооружении лишь России и Уругвая.
Или ЗРПК "Панцирь-С1", ставший визитной карточкой современных российских противовоздушных средств обороны малого радиуса действия.
Ну, или даже банально снайперская винтовка ОРСИС Т-5000 производимая в России и являющаяся сейчас одним из тез образцов, которые пиарят чуть ли как не "имеющая аналогов в мире".
Собственно, можно долго продолжать, но не французских, или же немецких образцов, или же каких либо иных, в этом списке не найти. Все в основном российского производства.
Так, о чем же говорит этот мощный и статный старикашка, рассказывая о "симпатизирующих странах"? Как всегда – ни о чем.
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