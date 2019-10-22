Перспективы Украины в свете Женькиной лысины, – Леонид Швец

Чем больше вокруг нас “Квартала” во всех проявлениях, тем больше признаков того, что Зеленский еще не перескочил пропасть между лицедеем и государственным деятелем. И ради страны президенту придется над этим тяжело потрудиться. Иначе нам всем светит только лысина Кошевого.

Песне про Валерию Гонтареву в исполнении Евгения Кошевого при поддержке хора имени Веревки никто, понятно, не уделил бы столько внимания, если бы это не была песня и про действующего президента тоже. Владимир Зеленский все еще по многим параметрам "квартальный", а "Квартал" нынче вот такой. Он и раньше не походил на "Монти Пайтон", но лидер шоу тогда не был лидером страны, а нынче будто президент Украины пел вместе с “Лысым” или его голосом.

Собственно, в этом и главная закавыка. Как-то Зеленский сказал журналисту "Радио Свобода": "Я вам ничего не должен". Поскольку он пребывал тогда в едва обозначившемся статусе кандидата в президенты, то формально был прав, оставаясь в первую очередь Вовой из "Квартала". С тех пор ситуация изменилась, и теперь он должен всем, просто по определению: глава государства. В том государстве, где он глава и как бы уже Владимир Александрович, есть и "Квартал", есть и Игорь Коломойский, есть и Валерия Гонтарева – если не физически, то в силу гражданства. Но звали его на руководство Украиной, чтобы страну решительно изменить, и в той части, где Гонтарева, и в той, где Коломойский, и, как ни странно, в той, где "Квартал" и хор имени Веревки.

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Отдельная тема, что и для родной шоу-студии президентство Зеленского создает большие проблемы: одно дело кусать власть, теоретически чем-то рискуя, что требует некоторой дерзости, другое – кусать от имени самой власти, и попробуй докажи, что не по ее поручению или, как минимум, с ее одобрения. Этически ситуация так себе, даже если не проникаться всей душой проблемами Валерии Алексеевны, очень непохожими на наши проблемы: нам так не гореть.

Сам шаг Зеленского из шоу-бизнеса в политику, причем сразу на предельную вершину, был, с одной стороны, конвертацией успеха в одной сфере в успех на новом поприще. Но тут есть и другая сторона: "Квартал 95" неотъемлемая часть украинской политической традиции, когда в зале сидят и благосклонно аплодируют те, о ком шутят со сцены. Это такая взаимная игра, своеобразное сотрудничество, когда одни резвятся в политике, а другие на те же темы в эстрадных номерах перед ними. Приняв решение уйти со сцены в зал, в среду вышучиваемых, Зеленский брался поломать практики, столько лет вдохновлявшие его сатирический бизнес и кормившие большой коллектив. Почему-то ему показалось, что он сможет.

Но условием того, чтобы получилось, является отказ от себя “квартального” и утверждение в новом качестве. Причем в максимально серьезном, потому что под начало досталась страна, которая находится в большой беде. "Кварталить" можно было вполсилы, как для пьяного корпоратива, валять дурака по стандартам позднего Петросяна, пипл прощал и хавал все, а Украина требует вывернуться наизнанку, отдать себя полностью, проявить с невиданной до этого стороны. Это не только моральное требование к президенту, но и сугубо техническое: просто иначе ничего не выйдет.

Чем больше вокруг "Квартала", в прямом и переносном смысле, тем больше признаков, что у Зеленского не выходит и не выйдет, что он так и не перескочил пропасть между лицедеем и государственным деятелем.

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Сергей Шефир, первый помощник президента, как-то рассказал, что их с Зеленским мечта после похода в политику – снять большое кино, которое получит “Оскар”. Прекрасно, что эти ребята умеют ставить себе самую высокую планку. Но пока они демонстрируют, что их реальный уровень – "Сваты" и "квартальные" шоу, мечты об “Оскаре” выглядят удручающе неуместными. Украина, где возможно кино, без скидок претендующее на высшую кинематографическую награду, пока не состоялась. Над ней придется тяжело потрудиться, и президенту, первую очередь, над собой. Иначе нам всем светит только лысина Кошевого.