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Первоклассникам введут свидетельство достижений вместо табелей: фото

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МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам
МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам / Фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины ввело свидетельство достижений в первых классах.

Об этом сообщает МОН.

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"Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика", – говорится в сообщении.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в Новой украинской школе хотят отказаться от слова "табель".

Потому что значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как приведен в образце свидетельства для 1 класса,
– подчеркнула она.

Гриневич добавила, что этим МОН приближается к тому, как должно выглядеть оценивание в начальной школе. "Задача такого оценивания – раскрыть потенциал каждого ребенка, поддержать его и вдохновить учиться дальше".

В образце свидетельства достижений мы можем увидеть, что оцениваться также и личные достижения. Среди них – "ставит вопрос о новое, непонятное", "доброжелательно относится к окружению", "находит успешные пути решения проблем", "берет ответственность за свои действия", "высказывает собственное мнение по поводу прочитанного" и тому подобное.


МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам (образец)
 


МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам (образец)

 


МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам (образец)


МОН ввело свидетельство достижений первоклассникам (образец)

Теги: Новости Украины Дети Министерство образования и науки Украины Реформа образования Образование
Источник: 24 Канал
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