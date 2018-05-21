Першокласникам введуть свідоцтво досягнень замість табелів: фото

Міністерство освіти і науки України запровадило свідоцтво досягнень в перших класах.

Про це повідомляє МОН.

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"Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня", – йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що у Новій українській школі хочуть відмовитися від слова "табель".

Бо значення слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі та батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1 класу,

– наголосила вона.

Гриневич додала, що цим МОН наближається до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. "Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі".

У зразку свідоцтва досягнень ми можемо побачити, що оцінюватимуться також й особисті досягнення. Серед них – "ставить запитання про нове, незрозуміле", "доброзичливо ставиться до оточення", "знаходить успішні шляхи вирішення проблем", "бере відповідальність за свої дії", "висловлює власну думку щодо прочитаного" тощо.



МОН запровадило свідоцтво досягнень першокласникам (зразок)





МОН запровадило свідоцтво досягнень першокласникам (зразок)



МОН запровадило свідоцтво досягнень першокласникам (зразок)



МОН запровадило свідоцтво досягнень першокласникам (зразок)