Омбудсмен подтвердил, что условия в больнице действительно не соответствуют стандартам, а во время проверок выявили нарушения. Лубинец добавил, что уже направил письма с рекомендациями в органы власти.

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Лубинец отреагировал на скандал в одесской больнице

Уполномоченный ВР по правам человека сообщил, что во время мониторинга социальных сетей работники Офиса омбудсмена обнаружили тревожное видео. На нем боевой медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил о голодовке из-за ужасных условий пребывания в Одесской областной психиатрической больнице №2.

Лубинец сразу отправил уполномоченных лиц, чтобы те провели проверку в больнице. К сожалению, информация о ненадлежащих условиях в больнице подтвердились. Пациенты, среди которых есть и военнослужащие, недовольны условиями, которые вообще не соответствуют стандартам. Кроме того, во время проверки стало известно, что больница – на завершающем этапе реорганизации и присоединяется к КНП "Одесский областной центр психического здоровья".

Учитывая выявленные нарушения прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер для их устранения,

– добавил Лубинец.

Более того, омбудсмен отметил, что в ближайшее время все ответственные за ненадлежащие условия в больнице будут привлечены к административной ответственности. Также планируют заключить договоры по питанию с другими поставщиками.

Лубинец отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Обратите внимание! В случае нарушения прав, украинцы могут обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua или позвонить на "горячую" линию: 0800501720.

Боевой медик объявил голодовку

Боевой медик Петр Конопля в сети опубликовал в сети видео, в котором сообщил об ужасных условиях в одесской больнице. Военнослужащий рассказал, что в учреждении низкое качество питания, а овощи и фрукты вообще отсутствуют в рационе.

Медик также показал, чем кормят пациентов. Так, овсянку на завтрак он сравнил с молочным клеем, а в мясе, которое подали в макаронах, куча шкурки и жилок. Кроме того, на стенах палаты видно плесень.

После таких ненадлежащих условий в больнице Петр Конопля объявил голодовку.