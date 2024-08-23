Омбудсмен підтвердив, що умови в лікарні дійсно не відповідають стандартам, а під час перевірок виявили порушення. Лубінець додав, що вже направив листи з рекомендаціями до органів влади.

До теми МОЗ перевірить психіатричну лікарню в Одесі після скарг бойового медика, що оголосив голодування

Лубінець відреагував на скандал в одеській лікарні

Уповноважений ВР з прав людини повідомив, що під час моніторингу соціальних мереж працівники Офісу омбудсмена виявили тривожне відео. На ньому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через жахливі умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Лубінець відразу відправив уповноважених осіб, щоб ті провели перевірку в лікарні. На жаль, інформація про неналежні умови в лікарні підтвердилися. Пацієнти, серед яких є й військовослужбовці, незадоволені умовами, які взагалі не відповідають стандартам. Окрім того, під час перевірки стало відомо, що лікарня – на завершальному етапі реорганізації й приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров'я".

З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення,

– додав Лубінець.

Ба більше, омбудсмен наголосив, що найближчим часом усі відповідальні за неналежні умови в лікарні будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Також планують укласти договори щодо харчування з іншими постачальниками.

Лубінець наголосив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Зверніть увагу! У разі порушення прав, українці можуть звернутися до Уповноваженого ВР з прав людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua або зателефонувати на "гарячу" лінію: 0800501720.

Бойовий медик оголосив голодування

Бойовий медик Петро Конопля у мережі опублікував у мережі відео, у якому повідомив про жахливі умови в одеській лікарні. Військовослужбовець розповів, що в установі низька якість харчування, а овочі та фрукти взагалі відсутні в раціоні.

Медик також показав, чим годують пацієнтів. Так, вівсянку на сніданок він порівняв з молочним клеєм, а у м'ясі, яке подали в макаронах, купа шкірки та жилок. Окрім того, на стінах палати видно плісняву.

Після таких неналежних умов у лікарні Петро Конопля оголосив голодування.