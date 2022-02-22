Новости о коронавирусе в Украине 22 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 24 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них – 2 455 детей и 665 медработников. В больницы попали 1 553 больных COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 287 человек. Зато выздоровели – 33 238 человек, сообщает 24 канал.
Днем ранее Кому достанутся лекарства от COVID, повторное инфицирование: новости о коронавирусе за 21 февраля
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 4193;
- Винницкая область – 490;
- Волынская область – 835;
- Днепропетровская область – 2159;
- Донецкая область – 1366;
- Житомирская область – 540;
- Закарпатская область – 415;
- Запорожская область – 1393;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 1149;
- Кировоградская область – 488;
- Луганская область – 518;
- Львовская область – 821;
- Николаевская область – 1255;
- Одесская область – 1664;
- Полтавская область – 1490;
- Ровенская область – 659;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 438;
- Харьковская область – 588;
- Херсонская область – 765;
- Хмельницкая область – 533;
- Черкасская область – 1105;
- Черновицкая область – 276;
- Черниговская область – 574.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
Всего за все время пандемии в Украине болезнь подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.
Всего провели 19 430 200 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за прошедшую неделю / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации выросли
Источник: МОЗ
За сутки 21 февраля в Украине 56 726 человек вакцинировали против COVID-19, в частности, первую дозу получили 15 443 человека. Тогда как вторую – 26 027 людей. Зато дополнительной дозой прививали 350 украинцев, а бустерной – 14 906 человек.
Загальна статистика
С начала вакцинальной кампании прививали 15 695 806 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 695 804 человека;
- две дозы – 15 148 026 людей;
- получили дополнительную дозу – 26 860 человек;
- бустерную – 683 414.
Всего провели 31 554 104 прививки.
Украина проходит пик заболеваемости, смертность прекратила расти, – Ляшко
Источник: 24 канал
О спаде заболеваемости коронавируса в Украине рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 февраля. Министр сообщил о меньшем количестве госпитализаций и умерших, чем на пике предыдущей Дельта-волны.
Более того, среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 прекратило расти. Последние 5 дней она находится на плато, когда фиксируют примерно 240 человек в сутки.
Какие области находятся в красной зоне карантина
Источник: МОЗ
По состоянию на 22 февраля 5 регионов Украины остаются в красной карантинной зоне. Еще 4 области внесены в оранжевую зону.
Сейчас к красному эпидемическому уровню опасности отнесены 5 областей:
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Луганская область,
- Ровенская область,
- Хмельницкая область.
В этих регионах зафиксировали рост показателей распространения коронавирус. Прежде всего превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций. Остальные регионы страны, в частности Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.
Показатели заболеваемости превышены
По состоянию на 22 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1 095 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1 732 на 100 тысяч человек.
Уровень госпитализаций по стране составляет 52,7, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 22 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
От начала пандемии в мире обнаружили более 426 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.
По состоянию на сегодня больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.
В Италии рассказали, когда откроются для туристов
Источник: Corriere Della Serra
Власти Италии скорее всего, не будут возобновлять ограничения на въезд для туристов. Страна планирует отменить "зеленые пропуска" и карантин для прибывших.
Исследование коронавируса
Тяжелое течение COVID-19 и меньшая вероятность инфицирования ВИЧ
Источник: MedicalXpress
Основной генетический вариант риска тяжелой формы COVID-19 удивительно распространен. Но он имеет и положительную роль. По законам эволюции, этот генетический фактор должен иметь благоприятное влияние на своих носителей.
Он расположен в области хромосомы 3, которая состоит из многих генов. Рядом с ним есть несколько генов, которые кодируют рецепторы иммунной системы. Один из этих рецепторов – CCR5 – используется вирусом ВИЧ для инфицирования лейкоцитов.
Оказалось, что люди, которые имеют фактор риска тяжелого течения COVID-19, имели меньше рецепторов CCR5. Это заставило ученых проверить, есть ли у них меньший риск заражения ВИЧ.
Загадочный "русский грипп" мог быть первой эпидемией коронавируса в мире
Источник: New York Times
В 1889 году в России возникла таинственная респираторная болезнь, которая затем распространилась по всему миру. Она вызвала по меньшей мере три волны заражения в течение нескольких лет.