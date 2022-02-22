Новости о коронавирусе в Украине 22 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 24 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них – 2 455 детей и 665 медработников. В больницы попали 1 553 больных COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 287 человек. Зато выздоровели – 33 238 человек, сообщает 24 канал.

Днем ранее Кому достанутся лекарства от COVID, повторное инфицирование: новости о коронавирусе за 21 февраля

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровенская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

Всего за все время пандемии в Украине болезнь подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.

Всего провели 19 430 200 ПЦР-тестов.

Смертность от коронавируса в мире за прошедшую неделю / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации выросли

Источник: МОЗ

​За сутки 21 февраля в Украине 56 726 человек вакцинировали против COVID-19, в частности, первую дозу получили 15 443 человека. Тогда как вторую – 26 027 людей. Зато дополнительной дозой прививали 350 украинцев, а бустерной – 14 906 человек.

Загальна статистика

С начала вакцинальной кампании прививали 15 695 806 человек, из них:

получили первую дозу – 15 695 804 человека;

две дозы – 15 148 026 людей;

получили дополнительную дозу – 26 860 человек;

бустерную – 683 414.

Всего провели 31 554 104 прививки.

Важно! Вакцинированные имеют в 5 раз больше шансов повторно заболеть COVID-19.

Украина проходит пик заболеваемости, смертность прекратила расти, – Ляшко

Источник: 24 канал

О спаде заболеваемости коронавируса в Украине рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 февраля. Министр сообщил о меньшем количестве госпитализаций и умерших, чем на пике предыдущей Дельта-волны.

Более того, среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 прекратило расти. Последние 5 дней она находится на плато, когда фиксируют примерно 240 человек в сутки.

Какие области находятся в красной зоне карантина

Источник: МОЗ

По состоянию на 22 февраля 5 регионов Украины остаются в красной карантинной зоне. Еще 4 области внесены в оранжевую зону.

Сейчас к красному эпидемическому уровню опасности отнесены 5 областей:

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Луганская область,

Ровенская область,

Хмельницкая область.

В этих регионах зафиксировали рост показателей распространения коронавирус. Прежде всего превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций. Остальные регионы страны, в частности Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.

Показатели заболеваемости превышены

По состоянию на 22 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1 095 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1 732 на 100 тысяч человек.

Уровень госпитализаций по стране составляет 52,7, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 22 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

От начала пандемии в мире обнаружили более 426 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

По состоянию на сегодня больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.

В Италии рассказали, когда откроются для туристов

Источник: Corriere Della Serra

Власти Италии скорее всего, не будут возобновлять ограничения на въезд для туристов. Страна планирует отменить "зеленые пропуска" и карантин для прибывших.

Напомним, 14 декабря 2021 года власти Италии запретили въезд всем туристам из Украины из-за штамма "Омикрон". Правила должны были действовать до 31 января 2022 года, Впрочем, по истечении срока, страна все же не открылась для украинцев.

Исследование коронавируса

Тяжелое течение COVID-19 и меньшая вероятность инфицирования ВИЧ

Источник: MedicalXpress

Основной генетический вариант риска тяжелой формы COVID-19 удивительно распространен. Но он имеет и положительную роль. По законам эволюции, этот генетический фактор должен иметь благоприятное влияние на своих носителей.

Он расположен в области хромосомы 3, которая состоит из многих генов. Рядом с ним есть несколько генов, которые кодируют рецепторы иммунной системы. Один из этих рецепторов – CCR5 – используется вирусом ВИЧ для инфицирования лейкоцитов.

Оказалось, что люди, которые имеют фактор риска тяжелого течения COVID-19, имели меньше рецепторов CCR5. Это заставило ученых проверить, есть ли у них меньший риск заражения ВИЧ.

Важно! Анализируя данные пациентов из трех основных биобанков (FinnGen, UK Biobank и Michigan Genomic Initiative), оказалось, что носители варианта тяжелого течения COVID-19 имели на 27% более низкий риск заражения ВИЧ.

Загадочный "русский грипп" мог быть первой эпидемией коронавируса в мире

Источник: New York Times

В 1889 году в России возникла таинственная респираторная болезнь, которая затем распространилась по всему миру. Она вызвала по меньшей мере три волны заражения в течение нескольких лет.