Новини про коронавірус в Україні 22 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них – 2 455 дітей та 665 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 553 хворих на COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Кому дістануться ліки від COVID, повторне інфікування: новини про коронавірус за 21 лютого
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 4193;
- Вінницька область – 490;
- Волинська область – 835;
- Дніпропетровська область – 2159;
- Донецька область – 1366;
- Житомирська область – 540;
- Закарпатська область – 415;
- Запорізька область – 1393;
- Івано-Франківська область – 164;
- Київська область – 1149;
- Кіровоградська область – 488;
- Луганська область – 518;
- Львівська область – 821;
- Миколаївська область – 1255;
- Одеська область – 1664;
- Полтавська область – 1490;
- Рівненська область – 659;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 438;
- Харківська область – 588;
- Херсонська область – 765;
- Хмельницька область – 533;
- Черкаська область – 1105;
- Чернівецька область – 276;
- Чернігівська область – 574.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.
Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації зросли
Джерело: МОЗ
За добу 21 лютого в Україні 56 726 людей вакцинували проти COVID-19, зокрема, першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей. Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 695 804 людини;
- дві дози – 15 148 026 людей;
- отримали додаткову дозу – 26 860 людей;
- бустерну – 683 414.
Загалом провели 31 554 104 щеплення.
Україна минає пік захворюваності, смертність припинила зростати, – Ляшко
Джерело: 24 канал
Про спад захворюваності на коронавірус в Україні розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого. Міністр повідомив про меншу кількість госпіталізацій і померлих, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.
Ба більше, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати. Останні 5 днів вона перебуває на плато, коли фіксують приблизно 240 осіб на добу.
Які області перебувають у червоній зоні карантину
Джерело: МОЗ
Станом на 22 лютого 5 регіонів України залишаються у червоній карантинній зоні. Ще 4 області внесені до помаранчевої зони.
Наразі до червоного епідемічного рівня небезпеки віднесені 5 областей:
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Луганська область,
- Рівненська область,
- Хмельницька область.
У цих регіонах зафіксували зростання показників поширення коронавірусу. Передусім перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій. Решта регіонів країни, зокрема Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.
Показники захворюваності перевищені
Станом на 22 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 095 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 732 на 100 тисяч людей.
Рівень госпіталізацій по країні складає 52,7, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 22 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Від початку пандемії у світі виявили понад 426 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.
В Італії розповіли, коли відкриються для туристів
Джерело: Corriere Della Serra
Влада Італії швидше за все, не поновлюватиме обмеження на в'їзд для туристів. Країна планує скасувати "зелені перепустки" та карантин для прибулих.
Дослідження про коронавірус
Важкий перебіг COVID-19 та менша ймовірність інфікування ВІЛ
Джерело: MedicalXpress
Основний генетичний варіант ризику важкої форми COVID-19 є напрочуд поширеним. Але він має й позитивну роль. За законами еволюції, цей генетичний фактор має мати сприятливий вплив на своїх носіїв.
Він розташований в області хромосоми 3, яка складається з багатьох генів. Поруч із ним є кілька генів, які кодують рецептори імунної системи. Один із цих рецепторів – CCR5 – використовується вірусом ВІЛ для інфікування лейкоцитів.
Виявилось, що люди, які мають фактор ризику важкого перебігу COVID-19, мали менше рецепторів CCR5. Це змусило науковців перевірити, чи є у них менший ризик зараження ВІЛ.
Загадковий "російський грип" міг бути першою епідемією коронавірусу у світі
Джерело: The New York Times
У 1889 році у Росії виникла таємнича респіраторна хвороба, яка потім поширилася по всьому світу. Вона викликала щонайменше три хвилі зараження протягом кількох років.