Новини про коронавірус в Україні 22 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них – 2 455 дітей та 665 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 553 хворих на COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Кому дістануться ліки від COVID, повторне інфікування: новини про коронавірус за 21 лютого

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.

Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації зросли

Джерело: МОЗ

​За добу 21 лютого в Україні 56 726 людей вакцинували проти COVID-19, зокрема, першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей. Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 695 804 людини;

дві дози – 15 148 026 людей;

отримали додаткову дозу – 26 860 людей;

бустерну – 683 414.

Загалом провели 31 554 104 щеплення.

Важливо! Невакциновані мають в 5 разів більше шансів повторно захворіти на COVID-19.

Україна минає пік захворюваності, смертність припинила зростати, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Про спад захворюваності на коронавірус в Україні розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого. Міністр повідомив про меншу кількість госпіталізацій і померлих, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Ба більше, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати. Останні 5 днів вона перебуває на плато, коли фіксують приблизно 240 осіб на добу.

Які області перебувають у червоній зоні карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 22 лютого 5 регіонів України залишаються у червоній карантинній зоні. Ще 4 області внесені до помаранчевої зони.

Наразі до червоного епідемічного рівня небезпеки віднесені 5 областей:

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Луганська область,

Рівненська область,

Хмельницька область.

У цих регіонах зафіксували зростання показників поширення коронавірусу. Передусім перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій. Решта регіонів країни, зокрема Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.

Показники захворюваності перевищені

Станом на 22 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 095 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 732 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 52,7, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 22 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 426 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.

В Італії розповіли, коли відкриються для туристів

Джерело: Corriere Della Serra

Влада Італії швидше за все, не поновлюватиме обмеження на в'їзд для туристів. Країна планує скасувати "зелені перепустки" та карантин для прибулих.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року влада Італії заборонила в'їзд всім туристам з України через штам "Омікрон". Правила мали діяти до 31 січня 2022 року, втім, після закінчення терміну, країна все ж не відкрилася для українців.

Дослідження про коронавірус

Важкий перебіг COVID-19 та менша ймовірність інфікування ВІЛ

Джерело: MedicalXpress

Основний генетичний варіант ризику важкої форми COVID-19 є напрочуд поширеним. Але він має й позитивну роль. За законами еволюції, цей генетичний фактор має мати сприятливий вплив на своїх носіїв.

Він розташований в області хромосоми 3, яка складається з багатьох генів. Поруч із ним є кілька генів, які кодують рецептори імунної системи. Один із цих рецепторів – CCR5 – використовується вірусом ВІЛ для інфікування лейкоцитів.

Виявилось, що люди, які мають фактор ризику важкого перебігу COVID-19, мали менше рецепторів CCR5. Це змусило науковців перевірити, чи є у них менший ризик зараження ВІЛ.

Важливо! Аналізуючи дані пацієнтів із трьох основних біобанків (FinnGen, UK Biobank та Michigan Genomic Initiative), виявилось, що носії варіанту важкого перебігу COVID-19 мали на 27% нижчий ризик зараження ВІЛ.

Загадковий "російський грип" міг бути першою епідемією коронавірусу у світі

Джерело: The New York Times

У 1889 році у Росії виникла таємнича респіраторна хвороба, яка потім поширилася по всьому світу. Вона викликала щонайменше три хвилі зараження протягом кількох років.