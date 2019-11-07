"Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD

Що тільки не робить федеральний уряд, аби реалізувати "проєкт престижу" Володимира Путіна для російського "Газпрому"?

Партії, які увійшли до Великої коаліції, ХДС/ХСС та СДПН, за інформацією Bild, сформулювали пропозицію зі зміни закону, яка може для "Північного потоку-2" припинити дію жорстких правил Євросоюзу щодо газогонів з третіх країн.

Важливо: Україна збирається заблокувати "Північний потік-2"

Причини: перероблена газова директива ЄС вимагає повного розділу власників та користувачів газогону (газопостачальників). "Газпром", таким чином, більш не може бути власником газогону й водночас переганяти ним власний газ. Це майже унеможливлює використання "Північного потоку-2" за російськими умовами.

За правилами ЄС, винятки можливі лише для газогонів, "які були збудовані до 23 травня 2019 року". "Північний потік-2" планується здати в експлуатацію на початку 2020 року – таким чином, він має повністю підкорятися правилу про розділення. Компанія "Nord Stream-2 AG" вже оскаржила це в суді. Головна проблема, яка зазначена в гнівних листах газпромівської "дочки" до ЄС – 23 травня 2019 року.

Тепер росіяни можуть отримати "прикриття" з Берліна. Тому що Велика коаліція бажає нині послабити дату для "винятку", аби перетворити ще не збудовану путінську "трубу" постфактум на старий газогін.

Як це може вийти?

В розпорядженні "Більда" є як законопроєкт федерального уряду щодо німецького виконання нових правил Євросоюзу за вересень, так і пропозиція про зміни, подана фракціями ХДС/ХСС та СДПН 5 листопада.

Обидва відрізняються між собою в одному вирішальному пункті.

В той час, як вересневий законопроєкт федерального уряду ще відповідає чітким умовам для винятків: "вільно, якщо газогін був збудований до 23 травня 2019 року", в пропозиції Великої коаліції від 5 листопада щодо зміни ця фраза відсутня.

Замість цього жорстка "якщо" умова перетворюється на "м'яку підводку" – заявили "Більду" кілька обурених парламентарів.

Законопроєкт Великої коаліції від 23 вересня містить чотири умови для виняткового регулювання для "Північного потоку-2".

День у день, за два місяці до запланованого введення, Данія, як остання транзитна країна, дозволила будівництво гілки на своїй території.

До речі: У ЄС розповіли, як загальмувати "Північний потік-2"

ХДС/ХСС та СДПН шахраюють також і в парламенті

Велика коаліція вдається до шахрайства не лише в стосунку Єврокомісії та Європарламенту, а й в Бундестагу.

Після подачі власного законопроєкту від 23 вересня, федеральний уряд попросив опозиційні партії, аби ті "відмовилися від часового обмеження". Причина – мовляв, закон має бути терміново ухвалений і законопроєкт був уже поданий в його остаточній формі. Окрім того, опозиції пообіцяли обговорити законопроєкт в комітеті з економіки та енергетики, під час пленарного тижня з 21 по 25 жовтня – тобто, приблизно за два тижні перед запланованим голосуванням в Бундестагу.

Але де там! Спочатку Велика коаліція терміново скасовує дебати по законопроєкту, які мали відбутися минулого пленарного тижня, хоча вони вже стояли в програмі. Потім – "удар" Великої коаліції: правлячі партії за 48 годин до голосування в Бундестагу подають заявку на зміни в їх власному законі й, таким чином, захоплюють опозицію зненацька, повністю непідготовленою.

Джерело: BILD

Переклад для 24 каналу – Борис Немировський

Актуально: Німеччина ухвалить закон, щоб захистити "Північний потік-2"