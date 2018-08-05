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Почему общественная активность может стоить здоровья и даже жизни

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Нападение на херсоконську активистку Екатерину Гандзюк осудили в Организации Объединенных Наций. Представительство ООН в Украине призвало правительство и правоохранительные органы к скорейшему и эффективному расследованию преступлений против украинских активистов. Убийства, покушения на жизнь и здоровье в Сумах, Бердянске, Каменском и Херсоне.

Таких массовых атак на общественно-активных украинцев лишь за неделю в Украине еще не было. Борцов с коррупцией и незаконными застройками бьют, обливают кислотой, взрывают в автомобилях.

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Бердянск – в центре города убивают бывшего бойца АТО Виталия Олешко, который критиковал местных чиновников.

Віталій Олешко
Виталий Олешко

Херсон – среди белого дня серной кислотой обливают активистку Екатерину Гандзюк.Катерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк

Одесса – покушение на членов "Народного Движения" Михаила Кузаконя и Григория Козьму, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Когда мужчины садились в машину, в них врезался грузовик. Три покушения за одну неделю, а за две недели досталось руководителю центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его облили зеленкой во время митинга с требованием освободить руководителя САП Назара Холодницкого.

Титушки напали, в частности на Центр противодействия коррупции, функционирующих под патронатом Министерства внутренних дел Украины. Вот то, до чего даже Янукович не додумался. Если никого не наказывают, это очень выгодно заплатить, чтобы какой-то титушка запугал человека, облил ее кислотой, зеленкой или избил,
– отметил исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Нападения на активистов напоминают киевлянину Богдану Тыцкому Домайдановские времена. В 2013-м году его самого избили возле подъезда своего же дома. Подозревает: за то, что поддержал сумских художников, которые изобразили Януковича с пулей во лбу.

Шел к своему парадному, стоял человек. Он за мной побежал, я успел понять, что что-то не то и чихнул баллончиком. Это его на несколько секунд остановило, но не помешало меня повалить и наносить мне удары,
– рассказал координатор общественной организации Черный комитет Богдан Тицкий.

Его обидчика правоохранители так и не нашли.

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"Если режим тогда просто совершал нападения, то сейчас эти нападения случаються, но их пытаются провести и показать, будто активисты сами в этом виноваты. Ситуация сейчас очень приближена к той, которая была в 2013 году", – подчеркнул Богдан Тицкий.

Такого же мнения и региональный координатор организации, который продвигает реформы, Иван Омелян. По его словам, есть определенные криминальные кланы, которые имеют влияние во власти и отстаивают свои экономические, коррупционные интересы. Когда граждане выступают против этого, то дают указание "мочить".

Только в этом году – десятки нападений в Киеве, Полтаве, Виннице, Харькове, Ровно и Одессе. Вместе с коллегами уже 1,5 года мониторит нападения на активистов, которые выступают против незаконных застроек и коррупции. Констатирует: их стало больше. Несогласных с режимом калечат и запугивают

Тогда система работала централизованно и пока не принято решение, никто никого не трогал, а теперь каждый князь на местном уровне в праве сказать: этот активист мне не нравится и его заказать,
– резюмировал Иван Омелян.

Похоже, новая власть взяла на вооружение методы старой.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины журналисты СМИ Убийство Виталия Олешко "Сармата" Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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