Нова влада – старі методи: хто і чому нападає на українських активістів

Напад на херсоконську активістку Катерину Гандзюк засудили в Організації Об'єднаних Націй. Представництво ООН в Україні закликало уряд та правоохоронні органи до якнайшвидшого та ефективного розслідування злочинів проти українських активістів. Вбивства, замахи на життя та здоров'я у Сумах, Бердянську, Кам'янському та Херсоні.

Таких масових атак на громадсько-активних українців лише за тиджень в Україні ще не було. Борців з корупцією та незаконними забудовами б'ють, обливають кислотою підривають в автомобілях.

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Бердянськ – у центрі міста вбивають колишнього бійця АТО Віталія Олешка, який критикував місцевих чиновників.



Віталій Олешко

Херсон – серед білого дня сірчаною кислотою обливають активістку Катерина Гандзюк.



Катерина Гандзюк

Одеса – замах на членів "Народного Руху" Михайла Кузаконя та Григорія Козьму, які займаються антикорупційною діяльністю. Коли чоловіки сідали у машину, у них врізалася вантажівка. Три замахи за один тиждень, а за два тижні дісталося керівникові центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його облили зеленкою під час мітингу з вимогою звільнити керівника САП Назара Холодницького.

Тітушки, які напали, зокрема на Центр протидії корупції, функціонують під патронатом Міністерства внутрішніх справ України. Оце те, до чого навіть Янукович не додумався. Якщо нікого не карають, це дуже вигідно заплатити, щоб якийсь тітушка залякав людину, облив її кислотою, зеленкою чи побив,

– зазначив виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Напади на активістів нагадують киянину Богдану Тицькому Домайданівські часи. У 2013-му році його самого побили біля під'їзду свого ж будинку. Підозрює: через те, що підтримав сумських художників, які зобразили Януковича з кулею у лобі.

Ішов до свого парадного, стояв зчоловік. Він за мною побіг, я встиг зрозуміти, що щось не те і пчихнув балончиком. Це його на кілька секунд зупинило, але не завадило мене повалити і наносити мені удари,

– розповів координатор громадської організації Чорний комітет Богдан Тицький.

Його кривдника правоохоронці так і не знайшли.

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"Якщо режим тоді просто здійснював напади, то зараз ці напади здіснюються, але їх намагаються обкрутити і показати, ніби активісти самі у цьому винні. Ситуація зараз дуже наближена до тієї, яка була у 2013 році", – наголосив Богдан Тицький.

Такої ж думки й регіональний координатор організації, яка просуває реформи, Іван Омелян. За його словами, є певні кримінальні клани, які мають вплив у владі і відстоюють свої економічні, корупційні інтереси. Коли громадяни виступають проти цього, то дають вказівку "мочити".

Лише цього року – десятки нападів у Києві, Полтаві, Вінниці, Харкові, Рівному та Одесі. Разом з колегами вже 1,5 роки моніторить напади на активістів, які виступають проти незаконних забудов та корупції. Констатує: їх стало більше. Незгодних з режимом калічать та залякують

Тоді система працювала централізовано і поки не прийнято рішення, ніхто нікого не чіпав, а тепер кожен князь на місцевому рівні в праві сказати: оцей активіст мені не подобається і його замовити,

– резюмував Іван Омелян.

Схоже, нова влада взяла на озброєння методи старої.