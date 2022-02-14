При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки – около 19 тысяч.
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Статистика вакцинации в сутки
За сутки 13 февраля в Украине 18 938 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.
Прививки проводили 343 мобильных бригады по иммунизации, 1 726 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек.
Кроме того, дополнительную дозу получили 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.
В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,
- Coronavac – 4 973 076,
- AstraZeneca – 1 638 184,
- Moderna – 1 534 856,
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу
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