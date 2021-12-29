Что известно о подозреваемых

Меру пресечения двум иностранцам избрали по ходатайству Святошинской прокуратуры. Им инкриминируют статью об умышленном убийстве.

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Подозреваемыми являются граждане Узбекистана и Кыргызстана в возрасте 43 и 34 лет. Им грозит до 15 лет тюрьмы или же пожизненное заключение.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Детали убийства врача

Трагедия произошла вечером 20 декабря в Киеве. Известно, что медик поймал на улице такси, чтобы добраться до гостиницы. В салоне кроме водителя был еще один человек. Когда Ярослав Сивый вытащил тысячу гривневую купюру, мужчины поняли, что у пассажира есть деньги.

Тогда один из нападавших пересел на заднее сиденье и стал избивать врача кулаками и стеклянной бутылкой. Мужчина упал в обморок, а злоумышленники забрали у него деньги, телефон, сумку и банковские карты. Свою жертву они увезли за пределы столицы и бросили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Сначала 50-летнего врача не могли найти. Только через неделю нападавших разыскали, когда они начали снимать деньги с карты. Тогда и выяснилось, что Сивого убили.

В настоящее время основная версия следствия состоит в том, что врач был убит ради денег. Однако СМИ предполагают, что убийство могли совершить и ради разрешения на приватизацию санатория "Червона калина". Однако сами работники заведения эту информацию отрицают.

Обратите внимание! Прощание с убитым врачом состоится 29 декабря. Его коллеги до сих пор не верят в трагедию. "Все до последнего надеялись, что наш руководитель вернется жив и здоров", – сказала заведующая санаторием "Червона калина" Светлана Овдийчук.

Полный текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Подозреваемые в убийстве главного врача из Ровненщины взяты под стражу.

По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры города Киева двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главврача одного из санаториев Ровненщины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось ранее, подозреваемые – граждане Кыргызской Республики и Узбекистана – вечером 20 декабря 2021 года на такси подвозили 50-летнего пострадавшего в гостиницу, и во время поездки совершили на него нападение. По данным следствия, во время нападения злоумышленники причинили мужчине смерть и оставили его тело в лесополосе под Киевом.

Действия подозреваемых квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.