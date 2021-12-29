Що відомо про підозрюваних

Запобіжний захід двом іноземця обрали за клопотанням Святошинської прокуратури. Їм інкримінують статтю про умисне вбивство.

До теми "Неймовірна втрата": на Рівненщині прощатимуться із вбитим відомим лікарем

Підозрюваними є двоє громадян Узбекистану та Киргизстану віком 43 та 34 роки. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне ув'язнення.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Деталі вбивства лікаря

Трагедія трапилася ввечері 20 грудня у Києві. Відомо, що медик піймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. У салоні, крім водія, був ще один чоловік. Коли Ярослав Сивий витяг тисячогривневу купюру, чоловіки зрозуміли, що у пасажира є гроші.

Тоді один із нападників пересів на заднє сидіння та почав бити лікаря кулаками та скляною пляшкою. Чоловік втратив свідомість, а зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку та банківські карти. Свою жертву вони відвезли за межі столиці й кинули у лісосмузі зі зв'язаними руками й ногами.

Спершу 50-річного лікаря не могли знайти. Лише за тиждень нападників розшукали, коли вони почали знімати гроші з картки. Тоді й з'ясувалося, що Сивого вбили.

Наразі основна версія слідства полягає у тому, що лікаря вбили заради грошей. Однак ЗМІ припускають, що вбивство могли скоїти і заради дозволу на приватизацію санаторію "Червоної калини". Однак самі працівники закладу цю інформацію заперечують.

Зверніть увагу! Прощання із вбитим лікарем відбудеться 29 грудня. Його колеги досі не вірять у трагедію. "Всі до останнього сподівалися, що наш керівник повернеться живий і здоровий", – сказала завідувачка санаторію "Червона калина" Світлана Овдійчук.

Повний текст публікації Київської міської прокуратури:

Підозрюваних у вбивстві головного лікаря з Рівненщини взято під варту.

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося раніше, підозрювані – громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану – ввечері 20 грудня 2021 року на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю, та під час поїздки здійснили на нього напад. За даними слідства, під час нападу зловмисники заподіяли чоловіку смерть та залишили його тіло у лісосмузі під Києвом.

Дії підозрюваних кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування триває.