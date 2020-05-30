Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, отсидел за тяжкое преступление. Срок в 7 лет 58-летний Захаренко отбыл еще во времена Советского Союза.

Сам Захаренко родился в 1962 году в СССР на территории будущей России, где и отбывал наказание. Об этом Геращенко рассказал в проект "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

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Заместитель министра внутренних дел отмечает, что Анатолий Захаренко неоднократно агрессивно вел себя под действием алкоголя. Кроме того, следствие отвергает версию, будто ему угрожали все 8 мужчин, которые были с ним.

Трое погибших были застрелены спящими, что полностью отрицает свидетельство Захаренко. Отрицает это также свидетельство единственного выжившего свидетеля,

– заявил Антон Геращенко.

Он также отметил, как свидетель рассказывал о том, что никто из 7 жертв перед убийством не имел при себе оружия. Мол, ее мог разложить сам убийца для того, чтобы создать видимость угрозы.

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Оно случилось в ночь на 22 мая, когда 9 мужчин отдыхали на пруду. Посреди ночи владелец пруда Анатолий Захаренко достал оружие и начал стрелять.

Он убил 7 мужчин из 8, которые были с ним. Уцелел только Вадим Федюнин – он бежал в соседнее село и вызвал полицию.

Все семеро погибших являются ветеранами российско-украинской войны: