Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Анатолій Захаренко, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, відсидів за тяжкий злочин. Термін у 7 років 58-річний Захаренко відбув ще в часи Радянського Союзу.

Сам Захаренко народився у 1962 році в СРСР на території майбутньої Росії, де й відбував покарання. Про це Геращенко розповів у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

До слова Розумієш, що просто зараз добивають друзів: єдиний вцілілий на Житомирщині розповів, як втік

Заступник міністра внутрішніх справ зазначає, що Анатолій Захаренко неодноразово агресивно поводився під дією алкоголю. Крім того, слідство відкидає версію, буцімто йому погрожували усі 8 чоловіків, що були з ним.

Троє загиблих були застрелені сплячими, що повністю заперечує свідчення Захаренка. Заперечує це також свідчення єдиного вцілілого свідка,

– заявив Антон Геращенко.

Він також зауважив, як свідок розповідав про те, що ніхто з 7 жертв перед вбивством не мав при собі зброї. Мовляв, її міг розкласти сам убивця для того, щоб створити видимість загрози.

Масове вбивство на Житомирщині: коротко

Воно трапилося у ніч проти 22 травня, коли 9 чоловіків відпочивали на ставку. Посеред ночі власник ставка Анатолій Захаренко дістав зброю та почав стріляти.

Він вбив 7 чоловіків з 8, які були з ним. Вцілів лише Вадим Федюнін – він втік у сусіднє село та викликав поліцію.

Усі семеро загиблих є ветеранами російсько-української війни: