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      Поджог арсенала произошел в части, где был секс-скандал с командиром: он уже не раз отмечался

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      Командир воинской части №А1358 Виктор Иванив
      Командир воинской части №А1358 Виктор Иванив / Соцсети

      Арсенал, который пытались поджечь 21 февраля, располагается в военной части №А1358 на Хмельнитчине. Именно здесь недавно произошел секс-скандал между лейтенанткой Валерией Сикал и командиром Виктором Иванивым. Кроме того, последний может быть причастен к пожару и взрыву на складах в Новобогдановке на Запорожье, произошедших в мае 2004 года.

      21 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о попытке поджога одного из арсеналов. Где именно это произошло, военные не уточнили, однако отметили, что пожар удалось вовремя ликвидировать.

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      Как утверждает журналист Виталий Павловский, инцидент произошел в воинской части №А1358, что располагается в селе Цвитоха на Хмельнитчине.

      Цвитоха. Хмельницкая область, Иванив, секс-скандал
      Поджог арсенала ВСУ произошел в селе Цвитоха Хмельницкой области   

      По его словам, здесь хранится оружие калибра 120 и 150 миллиметров, однако его "совсем немножко". Также он говорит, что это единственный арсенал в Украине, который еще не горел.

      "Своими силами пожарной части была остановлена основная часть пожара. Но проверка ВСП (Военная служба правопорядка) и СБУ из Хмельницкого, которая уже прибыла на место и изучает ситуацию, надеюсь даст оценку руководителю и подчиненным, которые отвечают за сохранность боеприпасов",  – заметил представитель СМИ.

      В то же время он обнародовал и другую интересную деталь.

      Хочу Вам напомнить, что именно Виктор Иванив занимал должность руководителя хранения боеприпасов в Новобогдановке в 2004-2005, когда там произошел пожар и детонация боеприпасов в военных складах. Комиссия признала его "виновным за самоустранение от служебных обязанностей, что далее привело к катастрофическим последствиям",
      – подчеркнул Павловский.

      Также он опубликовал копию военного документа, в котором говорится, что по результатам внутреннего аудита в этой части были выявлены нарушения на сумму в около 2,4 миллиона гривен .

      Цвитоха. Хмельницкая область, Иванив, секс-скандал, хищения средств

      Цвитоха. Хмельницкая область, Иванив, секс-скандал, хищения средств
      Ранее в части, командиром которой является Иванив, обнаружили нарушения на сумму в около 2,4 миллиона гривен

      "Возможно, диверсия, чтобы уничтожить доказательства "о пропавших миллионах" – предполагает журналист.

      Кто такой Виктор Иванив. Недавно именно в военной части №А1358 вспыхнул секс-скандал24-летняя лейтенантка Валерия Сикал обвинила командира этой части Виктора Иванива в унижении чести и принуждении к сексуальным отношениям. Женщина утверждает, что тот в течение года активно за ней ухаживал в обмен на "легкую службу", а на отказ – публично ее оскорблял.

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      Дело отказались регистрировать на Хмельнитчине. 21 декабря женщина обратилась к винницкой милиции, поскольку родом из Винницы.

      Впоследствии Валерия Сикал перешла на работу в другой части другую часть. А Иванив в свою очередь подал против нее заявление в суд с обвинениями в административном правонарушении.

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      Теги: Пожар Новости Украины Журналисты Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Скандал Новости Хмельницкого
      Источник: 24 канал
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