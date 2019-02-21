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      Секс-скандал в армии на Хмельнитчине: военные рассказали о состоянии расследования

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      В армии обещают разобраться в ситуации
      В армии обещают разобраться в ситуации / Иллюстративное фото/news.google.com

      Обвиняемому в склонении к сексу полковнику Виктору Иваниву обвинение не предъявлено. Заявительница Валерия Сикал переведена на службу в другую часть. А заинтересованность журналистов в деле военные расценивают как давление на решение командования.

      Что известно о секс-скандале в воинской части на Хмельнитчине?

      • 24-летняя лейтенантка Валерия Сикал обвинила командира воинской части А1358 Виктора Иванива в унижении чести и принуждении к сексуальным отношениям.
      • Женщина утверждает, что командир части в течение года активно к ней приставал в обмен на "легкую службу", а на отказ – публично ее оскорблял.
      • Дело отказались регистрировать на Хмельнитчине.
      • 21 декабря женщина обратилась в Винницкую полицию, поскольку родом из Винницы.

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      Валерия сообщила 24 каналу, что полковник Иванив подал заявление в суд на нее с обвинением в административном правонарушении. 11 февраля суд удовлетворил иск Иванива. 21 февраля Сикал подала апелляцию.

      21 декабря 2018 года по заявлению Валерии Сикал было открыто уголовное производство по статье о принуждении к вступлению в половую связь. Эту информацию 24 каналу в ответ на обращение подтвердили в Вооружении Вооруженных сил Украины А2513 (в чьем подчинении находится военная часть А1358, где произошел предполагаемый инцидент с домогательством). Подозрение о совершении преступления полковнику Иваниву состоянию на 12 февраля не вручено. Также отсутствует обвинительный акт, так же постановление о закрытии этого уголовного производства.

      Покрывать любые неправомерные действия со стороны должностных лиц никто не будет,
      – пообещал первый заместитель командира воинской части А2513 полковник Лисовой.

      Он добавил, что командование следит за объективным рассмотрением этого дела. Свои интересы участники конфликта будут отстаивать в суде. Решение командования также будет принято после решения суда и установления виновных лиц.

      Однако в письме военные также утверждают, что "привлечение к указанному делу средств массовой информации, народных депутатов Украины не предоставляет преимуществ при решении споров в суде, а является способом давления для принятие преждевременных решений командованием, что может негативно повлиять на боеготовность воинской части".

      Редакция сайта 24 канала считает, что информация о преступлениях в армии не должна замалчиваться, а расследование – затягиваться. Со своей стороны – не делаем безосновательных выводов, а ждем результатов работы правоохранителей.

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      Теги: Новости Украины Секс-скандал Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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