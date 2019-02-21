Секс-скандал в армии на Хмельнитчине: военные рассказали о состоянии расследования

Что известно о секс-скандале в воинской части на Хмельнитчине?

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Валерия сообщила 24 каналу, что полковник Иванив подал заявление в суд на нее с обвинением в административном правонарушении. 11 февраля суд удовлетворил иск Иванива. 21 февраля Сикал подала апелляцию.

21 декабря 2018 года по заявлению Валерии Сикал было открыто уголовное производство по статье о принуждении к вступлению в половую связь. Эту информацию 24 каналу в ответ на обращение подтвердили в Вооружении Вооруженных сил Украины А2513 (в чьем подчинении находится военная часть А1358, где произошел предполагаемый инцидент с домогательством). Подозрение о совершении преступления полковнику Иваниву состоянию на 12 февраля не вручено. Также отсутствует обвинительный акт, так же постановление о закрытии этого уголовного производства.

Покрывать любые неправомерные действия со стороны должностных лиц никто не будет,

– пообещал первый заместитель командира воинской части А2513 полковник Лисовой.

Он добавил, что командование следит за объективным рассмотрением этого дела. Свои интересы участники конфликта будут отстаивать в суде. Решение командования также будет принято после решения суда и установления виновных лиц.

Однако в письме военные также утверждают, что "привлечение к указанному делу средств массовой информации, народных депутатов Украины не предоставляет преимуществ при решении споров в суде, а является способом давления для принятие преждевременных решений командованием, что может негативно повлиять на боеготовность воинской части".

Редакция сайта 24 канала считает, что информация о преступлениях в армии не должна замалчиваться, а расследование – затягиваться. Со своей стороны – не делаем безосновательных выводов, а ждем результатов работы правоохранителей.