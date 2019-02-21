Секс-скандал в армії на Хмельниччині: військові розповіли про стан розслідування

Звинуваченому у схилянні до сексу полковнику Віктору Іваніву обвинувачення не висунуте. Заявниця Валерія Сікал переведена на службу в іншу частину. А зацікавленість журналістів у справі військові розцінюють як тиск на рішення командування.

Що відомо про секс-скандал у військовій частині на Хмельниччині?

24-річна лейтенантка Валерія Сікал звинуватила командира військової частини А1358 Віктора Іваніва у приниженні честі та схилянні до сексуальних стосунків.

Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу", а на відмову – привселюдно її ображав.

Справу відмовились реєструвати на Хмельниччині.

21 грудня жінка звернулася до вінницької поліції, оскільки родом з Вінниці.

Валерія повідомила 24 каналу, що полковник Іванів подав заяву до суду на неї зі звинуваченням у адміністративному правопорушенні. 11 лютого суд задовольнив позов Іваніва. 21 лютого Сікал подала апеляцію.

21 грудня 2018 року за заявою Валерії Сікал було відкрите кримінальне провадження за статею про примушення до вступу в статевий зв'язок. Цю інформацію 24 каналу у відповідь на звернення підтвердили в Озброєнні Збройних сил України А2513 (у чиєму підпорядкуванні перебуває військова частина А1358, де стався ймовірний інцидент із домаганням). Підозру про вчинення злочину полковнику Іваніву станом на 12 лютого не вручено. Також відсутній обвинувальний акт, так само – постанова про закриття цього кримінального провадження.

Покривати будь-які неправомірні дії з боку посадових осіб ніхто не буде,

– пообіцяв перший заступник командира військової частини А2513 полковник Лісовий.

Він додав, що командування стежить за об’єктивним розглядом цієї справи. Свої інтереси учасники конфлікту відстоюватимуть в суді. Рішення командування також буде прийнято після ухвали суду та встановлення винних осіб.

Однак у листі військові також стверджують, що "залучення до зазначеної справи засобів масової інформації, народних депутатів України не надає переваг під час вирішення спорів у суді, а є способом тиску для прийняття передчасних рішень командуванням, що може негативно вплинути на боєготовність військової частини".

Редакція сайту 24 каналу вважає, що інформація про такі злочини в армії не повинна замовчуватися, а розслідування – затягуватися. Зі свого боку – не робимо безпідставних висновків, а чекаємо на результати роботи правоохоронців.