В суд передали дело бывшего депутата, которого подозревают в организации заказного убийства. По информации СМИ, мужчина пытался организовать убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт за организацию умышленного убийства.

Читайте также Двое подростков в Одесской области из-за булочек избили до смерти бездомного

Что установили следователи

Правоохранители выяснили, что бывший депутат запланировал убийство заместителя Черкасского городского головы из-за личной неприязни.

Впоследствии во время встречи со знакомым подозреваемый рассказал о намерениях и попросил найти исполнителя убийства.

За убийство от 1,5 тысячи долларов, впоследствии – 2,5 тысячи долларов.

Однако следователям удалось узнать о запланированном убийстве. Чтобы предотвратить трагедию, правоохранители сымитировали смерть заместителя городского головы Черкасс, якобы причинив ему многочисленные ножевые ранения.

Когда обвиняемый получил подтверждение "убийства", то встретился со знакомым и передал ему оплату. Теперь экс-депутату грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, если суд докажет его вину.