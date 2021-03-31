В Черкассах будут судить экс-депутата, заказавшего убийство заместителя мэра города
В суд передали дело бывшего депутата, которого подозревают в организации заказного убийства. По информации СМИ, мужчина пытался организовать убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря.
Источник:Офис Генерального прокурора
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт за организацию умышленного убийства.
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Что установили следователи
- Правоохранители выяснили, что бывший депутат запланировал убийство заместителя Черкасского городского головы из-за личной неприязни.
- Впоследствии во время встречи со знакомым подозреваемый рассказал о намерениях и попросил найти исполнителя убийства.
- За убийство от 1,5 тысячи долларов, впоследствии – 2,5 тысячи долларов.
Однако следователям удалось узнать о запланированном убийстве. Чтобы предотвратить трагедию, правоохранители сымитировали смерть заместителя городского головы Черкасс, якобы причинив ему многочисленные ножевые ранения.
Когда обвиняемый получил подтверждение "убийства", то встретился со знакомым и передал ему оплату. Теперь экс-депутату грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, если суд докажет его вину.
Что было известно о деле раньше?В июле 2020 года в Офисе Генпрокурора сообщали о том, что депутата горсовета задержали за организацию заказного убийства заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря. Тогда следователи сообщали о том, что между ними личный конфликт.
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