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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Покушение на депутата Соболева: полиция вышла на заказчика

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      Полиции удалось выйти на заказчика покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, – СМИ / "Информатор"

      Накануне обстреляли машину депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине, кроме него, еще находился его трехлетний сын. К сожалению, ребенок погиб. Правоохранителям уже удалось выйти на заказчика.

      Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

      Важно! Покушение на Соболева: полиция раскрыла детали расследования и назвала возможные версии

      Собеседник ресурса добавил, что ранее задержанные двое молодых людей, подозреваемых в совершении покушения на Соболева, были участниками "Правого сектора".

      Сейчас заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли злоумышленники бойцами его батальона.

      Что известно о покушении на депутата Соболева

      Накануне в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине вместе с женой, сыном и подругой жены находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. В результате пуля попала в шею ребенку, он умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По информации СМИ, стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.

      В связи с инцидентом правоохранители ввели план-перехват "Сирена". Также было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Интересно, что подозреваемым – меньше 20 лет. По версии следствия, те стреляли из дома. А огонь они открыли из карабина калибром 7,62 миллиметра.

      Соболєв, стрілянина, Київ, Ємельянов
      Один из подозреваемых в покушении на Соболева, которого задержали правоохранители

      В СМИ выдвинули версию, что заказать покушение мог скандальный судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, поскольку между ними уже не один год длится конфликт. Правда, сам Емельянов все обвинения в свой адрес опровергает.

      В отношении Соболева журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее его подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков в Донецкой области через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство. Известно, что певица Ирина Билык – крестная мать его убитого сына Александра.

      Советуем ознакомиться! Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве

      Смотрите видео с места обстрела машины депутата Соболева в Киеве

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Стрельба Покушение на Соболева Полиция
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