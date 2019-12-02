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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Замах на депутата Соболєва: поліція вийшла на замовника

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      Поліції вдалося вийти на замовника замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва, – ЗМІ / "Інформатор"

      Напередодні обстріляли машину депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині, окрім нього, ще перебував його з річний син. На жаль дитина, загинула. Правоохоронцям уже вдалося вийти на замовника.

      Як пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, правоохоронці "вийшли на замовника вбивства та невдовзі його візьмуть".

      Важливо! Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

      Співрозмовник ресурс додав, що раніше затримані двоє молодиків, яких підозрюють у здійсненні замаху на Соболєва, були учасниками "Правого сектору".

      Наразі заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт перевіряє інформацію, чи були зловмисники бійцями його батальйону.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва

      Напередодні у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині разом із дружиною, сином і подругою дружини перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. У результаті куля влучила в шию дитині, та померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.

      У зв’язку з інцидентом правоохоронці ввели план-перехоплення "Сирена". Також було відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Цікаво, що підозрюваним – менше ніж 20 років. За версією слідства, ті стріляли з будинку. А вогонь вони відкрили з карабіна калібром 7,62 міліметра. 

      Соболєв, стрілянина, Київ, Ємельянов
      Один із підозрюваних у замаху на Соболєва, якого затримали правоохоронці 

      У ЗМІ висунули версію, що замовити замах міг скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, оскільки між ними вже не один рік триває конфлікт. Щоправда, сам Ємельянов усі обвинувачення у свій бік спростовує.

      Щодо Соболєва журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше його підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство. Відомо, що співачка Ірина Білик – хрещена мати його вбитого сина Олександра.

      Радимо ознайомитися! Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві

      Дивіться відео з місця обстрілу машини депутата Соболєва в Києві

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Стрілянина Замах на Соболєва Поліція
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