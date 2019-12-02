Замах на депутата Соболєва: поліція вийшла на замовника

Напередодні обстріляли машину депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині, окрім нього, ще перебував його з річний син. На жаль дитина, загинула. Правоохоронцям уже вдалося вийти на замовника.

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, правоохоронці "вийшли на замовника вбивства та невдовзі його візьмуть".

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Співрозмовник ресурс додав, що раніше затримані двоє молодиків, яких підозрюють у здійсненні замаху на Соболєва, були учасниками "Правого сектору".

Наразі заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт перевіряє інформацію, чи були зловмисники бійцями його батальйону.

Що відомо про замах на депутата Соболєва

Напередодні у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині разом із дружиною, сином і подругою дружини перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. У результаті куля влучила в шию дитині, та померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.

У зв’язку з інцидентом правоохоронці ввели план-перехоплення "Сирена". Також було відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Цікаво, що підозрюваним – менше ніж 20 років. За версією слідства, ті стріляли з будинку. А вогонь вони відкрили з карабіна калібром 7,62 міліметра.



Один із підозрюваних у замаху на Соболєва, якого затримали правоохоронці

У ЗМІ висунули версію, що замовити замах міг скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, оскільки між ними вже не один рік триває конфлікт. Щоправда, сам Ємельянов усі обвинувачення у свій бік спростовує.

Щодо Соболєва журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше його підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство. Відомо, що співачка Ірина Білик – хрещена мати його вбитого сина Олександра.

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Дивіться відео з місця обстрілу машини депутата Соболєва в Києві