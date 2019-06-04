Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

Пьяные патрульные полицейские ранили 5-летнего мальчика в голову из огнестрельного оружия в Переяслав-Хмельницком. К вечеру 3 июня ребенок умер в киевской больнице. Что надо знать о трагедии и что грозит виновникам – читайте в материале журналистов 24 канала.

Как патрульные ранили ребенка?

31 мая в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик Кирилл с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

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Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

Однако, когда в больнице медики сделали ребенку операцию, то обнаружили у него огнестрельное ранение головы. Тогда уже правоохранители снова осмотрели место инцидента и нашли гильзы от патронов, стаканчики и банки.

Как выяснилось, к ранению мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, которые на момент совершения преступления были пьяны. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Что известно о лечении и смерти Кирилла?

5-летний мальчик находился в очень сложном состоянии, а за ним постоянно следили врачи. Черепная коробка ребенка полностью была раздроблена, а пуля сильно поразила одно полушарие мозга.

Сначала ребенок находился в местной больнице, а затем его доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр Киева.

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Вероятно, когда полицейские стреляли, пуля отрекошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Врачи не смогли ее достать. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все поочищали. Голова оставалась открыта, чтобы сильно не набухала.

Врачи же сразу назвали травму мальчика не совместимой с жизнью. Его состояние оставалось стабильно тяжелым, ребенок находился в коме и на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживались с помощью медикаментов.

К сожалению, организм маленького Кирилла не выдержал и вечером 3 июня он скончался в больнице Киева. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

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Мать мальчика Татьяна Тлявова поблагодарила всех за поддержку в эти тяжелые дни и показала последнее прижизненное фото улыбающегося Кирилла.

Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка,

– написала она.

Редакция 24 канала выражает искренние сожаления и соболезнования семье погибшего Кирилла.

Какое дело открыли против подозреваемых и что им грозит?

После того, как стало известно, что полицейские ранили мальчика из огнестрельного оружия, им были вручены уведомления о подозрении по 2 квалификация – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В домах полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

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Известно, что на момент совершения преступления они находились вне службы без табельного оружия и были нетрезвыми. По словам родных ребенка, полицейские были настолько пьяны, что не помнили, кто из них стрелял.

После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на умышленное убийство. Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей,

– отметил глава ГПУ Юрий Луценко.

Меру пресечения патрульным будет выбирать районный суд города Киева 4 июня. Прокуратура требует содержания под стражей их без права внесения залога.

По статье об умышленном убийстве подозреваемым грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Кто уже подал в отставку из-за убийства мальчика?

Из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего Кирилла глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Он просится в зону проведения ООС.

Я, как глава полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС,

– сказал он.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что заявление Ценова удовлетворят.

Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

Митинги активистов из-за убийства 5-летнего Кирилла

Активисты очень возмущены действиями правоохранителей, которые выстрелили в ребенка, и созвали всех неравнодушных собраться на митинг под Министерством внутренних дел в Киеве.

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Возмущенные активисты вышли на митинг, чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц.

"Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – так звучит лозунг на протестах в Киеве из-за убийства мальчика, передает активистка Алина Боднар в Facebook.

Митинги под МВД из-за убийства 5-летнего мальчика

Активисты также требуют, чтобы министр МВД Арсен Аваков подал в отставку. Поскольку ответственность за это убийство лежит не только на двух представителях полиции, но и на министре внутренних дел, благодаря которому полицейская реформа была провалена.

Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала с акции протеста под МВД​:

Реакция президента и украинцев

Дело о ранении мальчика сразу же взял под контроль президент Владимир Зеленский. Глава государства даже готов был пригласить в Украину зарубежных врачей для помощи спасения жизни ребенка. К сожалению, их помощь так и не понадобилась.

После смерти мальчика президент выразил соболезнования родным.

5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело,

– сказал Зеленский.

После трагической вести соцсети взорвались гневом и требуют жесткого наказания для убийц.

Хлопчик помер..



Горіть у пеклі,виродки — Neledi 18+ (@_ledili) June 3, 2019

Ну що @AvakovArsen, пристрілялися твої пдрси? Помер хлопчик.Вбили всю родину подонки.А почали з тягання громадян за плакати. Весело їм тепер, напевно. — Wendy Донецьк (@WendyDonetsk) June 3, 2019