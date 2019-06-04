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      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

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      Полицейские убили мальчика - все об убийстве ▷ как убили Кирилла Тлявова
      5-летний Кирилл умер после ранения полицейским / Коллаж 24 Канала

      Пьяные патрульные полицейские ранили 5-летнего мальчика в голову из огнестрельного оружия в Переяслав-Хмельницком. К вечеру 3 июня ребенок умер в киевской больнице. Что надо знать о трагедии и что грозит виновникам – читайте в материале журналистов 24 канала.

      Как патрульные ранили ребенка?

      31 мая в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик Кирилл с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

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      Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

      Однако, когда в больнице медики сделали ребенку операцию, то обнаружили у него огнестрельное ранение головы. Тогда уже правоохранители снова осмотрели место инцидента и нашли гильзы от патронов, стаканчики и банки.

      Как выяснилось, к ранению мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, которые на момент совершения преступления были пьяны. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

      Они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Что известно о лечении и смерти Кирилла?

      5-летний мальчик находился в очень сложном состоянии, а за ним постоянно следили врачи. Черепная коробка ребенка полностью была раздроблена, а пуля сильно поразила одно полушарие мозга.

      Сначала ребенок находился в местной больнице, а затем его доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр Киева.

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      Вероятно, когда полицейские стреляли, пуля отрекошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Врачи не смогли ее достать. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все поочищали. Голова оставалась открыта, чтобы сильно не набухала.

      Врачи же сразу назвали травму мальчика не совместимой с жизнью. Его состояние оставалось стабильно тяжелым, ребенок находился в коме и на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживались с помощью медикаментов.

      К сожалению, организм маленького Кирилла не выдержал и вечером 3 июня он скончался в больнице Киева. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

       

      Мать мальчика Татьяна Тлявова поблагодарила всех за поддержку в эти тяжелые дни и показала последнее прижизненное фото улыбающегося Кирилла.

      Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка,
      – написала она.

      Редакция 24 канала выражает искренние сожаления и соболезнования семье погибшего Кирилла.

      Какое дело открыли против подозреваемых и что им грозит?

      После того, как стало известно, что полицейские ранили мальчика из огнестрельного оружия, им были вручены уведомления о подозрении по 2 квалификация – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В домах полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

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      Известно, что на момент совершения преступления они находились вне службы без табельного оружия и были нетрезвыми. По словам родных ребенка, полицейские были настолько пьяны, что не помнили, кто из них стрелял.

      После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

      Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на умышленное убийство. Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей,
      – отметил глава ГПУ Юрий Луценко.

      Меру пресечения патрульным будет выбирать районный суд города Киева 4 июня. Прокуратура требует содержания под стражей их без права внесения залога.

      По статье об умышленном убийстве подозреваемым грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Кто уже подал в отставку из-за убийства мальчика?

      Из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего Кирилла глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Он просится в зону проведения ООС.

      Я, как глава полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС,
      – сказал он.

      Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что заявление Ценова удовлетворят.

      Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

      Митинги активистов из-за убийства 5-летнего Кирилла

      Активисты очень возмущены действиями правоохранителей, которые выстрелили в ребенка, и созвали всех неравнодушных собраться на митинг под Министерством внутренних дел в Киеве.

      Читайте также: "Горите в аду": соцсети взорвались из-за мальчика, которого застрелили пьяные полицейские

      Возмущенные активисты вышли на митинг, чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц.

      "Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – так звучит лозунг на протестах в Киеве из-за убийства мальчика, передает активистка Алина Боднар в Facebook.

      Митинги под МВД из-за убийства 5-летнего мальчика

      Активисты также требуют, чтобы министр МВД Арсен Аваков подал в отставку. Поскольку ответственность за это убийство лежит не только на двух представителях полиции, но и на министре внутренних дел, благодаря которому полицейская реформа была провалена.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала с акции протеста под МВД​:

       

      Реакция президента и украинцев

      Дело о ранении мальчика сразу же взял под контроль президент Владимир Зеленский. Глава государства даже готов был пригласить в Украину зарубежных врачей для помощи спасения жизни ребенка. К сожалению, их помощь так и не понадобилась.

      После смерти мальчика президент выразил соболезнования родным.

      5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело,
      – сказал Зеленский.

      После трагической вести соцсети взорвались гневом и требуют жесткого наказания для убийц.

       

       

      blog_ava
      "Горите в аду": соцсети взорвались из-за мальчика, которого застрелили пьяные полицейские
      3 июня
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Полицейские убили 5-летнего мальчика Криминальные новости Расследования Жертвы Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Киева Сергей Князев Протесты Владимир Зеленский
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