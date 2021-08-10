Его разыскали в Кировоградской области. Подозреваемому – 21 год. Парень также проживает в Горишних Плавнях.

Детали Умирать оставили в кустах: на Полтавщине в драке погиб молодой человек

Фигуранту преступления уже вручили подозрение по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В суд уже направили ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.

Справка. Другим подозреваемым в убийстве уже выбрали меры предосторожности. 17-летних участников смертельной драки взяли под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

Трагедия в Горишних Плавнях