Его разыскали в Кировоградской области. Подозреваемому – 21 год. Парень также проживает в Горишних Плавнях.
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Фигуранту преступления уже вручили подозрение по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В суд уже направили ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.
Трагедия в Горишних Плавнях
- Тело 22-летнего местного жителя обнаружили в Горишних Плавнях утром 7 августа. Полицейские выяснили, что ночью у него был конфликт с компанией парней.
- Правоохранители разыскали 2 несовершеннолетних, которых подозревают в избиении потерпевшего. Впоследствии удалось установить личность и третьего фигуранта.
- Если следователи докажут вину юношей, им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.