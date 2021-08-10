Його розшукали у Кіровоградській області. Підозрюваному – 21 рік. Хлопець також проживає у Горішніх Плавнях.

Деталі Помирати залишили в кущах: на Полтавщині у бійці загинув молодий чоловік

Фігуранту злочину вже вручили підозру за статтею про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. До суду вже направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Довідка. Іншим підозрюваним у вбивстві вже обрали запобіжні заходи. 17-річних учасників смертельної бійки взяли під варту на 60 діб, без права внесення застави.

Трагедія у Горішніх Плавнях