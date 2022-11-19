На пути к построению демократического государства Украина должна навести порядок во всех ветвях власти, в частности, в судебной системе. По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, правоохранители задержали "служащую Фемиды", которая выпустила на свободу мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю сироту.

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Как судья Билык "удивляла общество" своими приговорами

Небитов отмечает, что Анна Билык была судьей Броварского суда. Кроме того, он кратко описал один из ее скандальных приговоров.

В свое время необоснованность приговоров Анны Билык откровенно удивляли общество и даже коллег судей. Один из самых громких эпизодов – изнасилование 16-летней девушки сироты,

– сказал начальник полиции столицы и области.

Тогда силовики задержали двух подозреваемых, которые, вероятно, изнасиловали сироту, но Билык назначила им меру пресечения в виде незначительного залога. Поэтому обидчикам сироты удалось выйти на свободу.

Судья скрывалась от полиции благодаря войне

Высший антикоррупционный суд объявил Анне Билык приговор еще летом 2021 года. Соответствующее решение вынесли в январе – тогда женщину должны были лишить свободы на 6 лет за взяточничество.

Война позволила экс-судье скрываться и уклоняться от исполнения наказания. Полиция Киевщины объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мероприятий, установила местонахождение осужденной,

– подытожили в полиции.

Отмечается, что сейчас Билык в СИЗО. Очевидно, ее ожидает более суровое наказание, ведь она скрывалась от силовиков.



Полиция задержала судью Броварского суда, что скрывалась год / Фото с фейсбука Небитова



Судью Анну Билык задержали за взяточничество / Фото из фейсбука Небитова

Напомним, правоохранители в Хмельницкой области завершили расследование убийства и изнасилования 16-летней девушки. В настоящее время производство находится на рассмотрении суда. Злоумышленник обвиняется в нарушении трех статей уголовного кодекса – за это ему грозит пожизненное лишение свободы.

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