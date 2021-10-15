В результате также ранили десятки человек. Столкновения вспыхнули во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль".

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Президент Мишель Аун в своем обращении пообещал, что виновных в насилии обязательно привлекут к ответственности.

Недопустимо, чтобы оружие снова стало средством общения между оппонентами в Ливане,

– подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Наджиб Микати призвал граждан не позволять втягивать себя в гражданские распри.

Обратите внимание! Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в результате перестрелок в Бейруте украинцы не пострадали.

Генсек ООН призвал все стороны прекратить насилие и воздержаться от любых провокационных действий или вспыльчивой риторики.

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