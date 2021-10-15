В результате также ранили десятки человек. Столкновения вспыхнули во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль".
К теме В Бейруте началась стрельба во время митинга: есть жертвы и пострадавшие
Президент Мишель Аун в своем обращении пообещал, что виновных в насилии обязательно привлекут к ответственности.
Недопустимо, чтобы оружие снова стало средством общения между оппонентами в Ливане,
– подчеркнул он.
В то же время премьер-министр Наджиб Микати призвал граждан не позволять втягивать себя в гражданские распри.
Генсек ООН призвал все стороны прекратить насилие и воздержаться от любых провокационных действий или вспыльчивой риторики.
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Стрельба в Бейруте: что известно
- В Бейруте 14 октября вспыхнули столкновения во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль".
- Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 6 человек. По данным СМИ, еще 60 человек пострадали.
- Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", которые организовали акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.