Глава МВД Украины Монастырский принял участие в церемонии прощания с погибшими на "Южмаше". Провести их в последний путь пришло много людей.

Заметьте Мне очень жаль, – нацгвардеец Рябчук признался в содеянном перед судьей

Монастырский заявил, что погибшие навсегда останутся в наших сердцах, а преступник понесет суровое наказание.

Кроме того, глава МВД Украины заверил, что командование Нацгвардии сделало выводы.

Сейчас идет служебное расследование. Его результаты обнародуют уже вскоре. Командование полка и непосредственно части 3021 отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме внутренней проверки, где в том числе будут работать полиграфологи, расследование этого преступления проводит ГБР. Никаких замалчиваний не будет. Я вам обещаю,

– заявил Монастырский.

Глава МВД также заверил: если факты "дедовщины" или другие проявления неуставных взаимоотношений или других нарушений подтвердят, должностных лиц накажут.

В Днепре простились с погибшими

В Днепре в субботу, 29 января, простились с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Тогда нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь. Его жертвами стали 5 человек. Среди них – 4 военных и одна гражданская.

Проститься с погибшими пришли родные, правоохранители и военные.

Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей.

Семьям погибших в стрельбе выплатят компенсацию: смотрите видео

Сообщение Монастырского:

Провел в последний путь погибших в Днепре нацгвардейцев.

Пришло много людей попрощаться, отдать дань уважения и поддержать родных.

Тяжело на сердце. Трудно что-то говорить и писать... Им бы еще жить и жить. Защищать страну. Творить будущее свое и своих семей…

Выразил глубокое соболезнование родным и близким. Это потеря и для них, и для нас, которую ничем не восполнить. Рана, которую ничем не заживить.

Вечная память погибшим нашим ребятам и Царство им небесное.

Они навсегда останутся в наших сердцах.

Преступник, который их расстрелял, понесет самое суровое наказание.

Выводы из этой тяжелой трагедии командой Нацгвардии сделаны.

Служебное расследование продолжается, и его результаты будут обнародованы. На время расследования командование полка и непосредственно части 3021 отстранено от исполнения служебных обязанностей.

Кроме внутренней проверки, где в том числе будут работать полиграфологи, расследование этого преступления проводит ГБР. Никаких замалчиваний не будет. Я вам обещаю!

Если факты "дедовщины" или другие проявления неуставных взаимоотношений или других нарушений, в частности злоупотребление должностными лицами своим служебным положением, подтвердятся, – должностные лица понесут наказание.