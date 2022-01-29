Глава МВД Украины Монастырский принял участие в церемонии прощания с погибшими на "Южмаше". Провести их в последний путь пришло много людей.
Заметьте Мне очень жаль, – нацгвардеец Рябчук признался в содеянном перед судьей
Монастырский заявил, что погибшие навсегда останутся в наших сердцах, а преступник понесет суровое наказание.
Кроме того, глава МВД Украины заверил, что командование Нацгвардии сделало выводы.
Сейчас идет служебное расследование. Его результаты обнародуют уже вскоре. Командование полка и непосредственно части 3021 отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Кроме внутренней проверки, где в том числе будут работать полиграфологи, расследование этого преступления проводит ГБР. Никаких замалчиваний не будет. Я вам обещаю,
– заявил Монастырский.
Глава МВД также заверил: если факты "дедовщины" или другие проявления неуставных взаимоотношений или других нарушений подтвердят, должностных лиц накажут.
В Днепре простились с погибшими
- В Днепре в субботу, 29 января, простились с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Тогда нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь. Его жертвами стали 5 человек. Среди них – 4 военных и одна гражданская.
- Проститься с погибшими пришли родные, правоохранители и военные.
- Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей.
Семьям погибших в стрельбе выплатят компенсацию: смотрите видео
Сообщение Монастырского:
Провел в последний путь погибших в Днепре нацгвардейцев.
Пришло много людей попрощаться, отдать дань уважения и поддержать родных.
Тяжело на сердце. Трудно что-то говорить и писать... Им бы еще жить и жить. Защищать страну. Творить будущее свое и своих семей…
Выразил глубокое соболезнование родным и близким. Это потеря и для них, и для нас, которую ничем не восполнить. Рана, которую ничем не заживить.
Вечная память погибшим нашим ребятам и Царство им небесное.
Они навсегда останутся в наших сердцах.
Преступник, который их расстрелял, понесет самое суровое наказание.
Выводы из этой тяжелой трагедии командой Нацгвардии сделаны.
Служебное расследование продолжается, и его результаты будут обнародованы. На время расследования командование полка и непосредственно части 3021 отстранено от исполнения служебных обязанностей.
Кроме внутренней проверки, где в том числе будут работать полиграфологи, расследование этого преступления проводит ГБР. Никаких замалчиваний не будет. Я вам обещаю!
Если факты "дедовщины" или другие проявления неуставных взаимоотношений или других нарушений, в частности злоупотребление должностными лицами своим служебным положением, подтвердятся, – должностные лица понесут наказание.