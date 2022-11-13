Кадрами, на которых видны пакеты с телами оккупантов, с 24 каналом поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Вероятно, погибшими являются недавно мобилизованные россияне.

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Потери оккупантов продолжают расти

Каждый день в списках Генштаба появляются сотни новых гостей концерта Кобзона. Все это – труд наших воинов. Когда в России объявили частичную мобилизацию, среди украинцев был популярным вопрос к россиянам: "Пакетик брать будете?". Наши воины докладывают – оккупанты пакетики взяли.



Почти 2 десятка оккупантов в пакетах / Фото предоставлено 24 каналу

Позже эти черные пакеты погрузили на грузовик и увезли. Этим оккупантам повезло – россияне, которые "своих не бросают", часто не забирают тела погибших. На этот раз все-таки забрали.