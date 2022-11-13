Кадрами, на яких видно пакети з тілами окупантів, з 24 каналом поділася 30-та окрема механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Ймовірно, загиблими є нещодавно мобілізовані росіяни.

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Втрати окупантів продовжують зростати

Щодня у списках Генштабу з'являються сотні нових гостей концерту Кобзона. Усе це – праця наших воїнів. Коли у Росії оголосили часткову мобілізацію, серед українців було популярним питання до росіян: "Пакетик брати будете?". Наші воїни доповідають – окупанти пакетики взяли.



Майже 2 десятки окупантів у пакетах / Фото надане 24 каналу

Пізніше ці чорні пакети погрузили на вантажівку та вивезли. Цим окупантам поталанило – росіяни, які "своїх не кидають", часто не забирають тіла загиблих. Цього разу таки забрали.