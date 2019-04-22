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      Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России

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      Россия не признавала Порошенко. Признает ли Зеленского?
      Россия не признавала Порошенко. Признает ли Зеленского? / Фото из открытых источников

      На президентских выборах в Украине уверенно побеждает Владимир Зеленский. Его уже поздравил, кажется, весь мир. Даже сбежавший с Украины в Россию и фактически сдавший ей Крым и Донбасс экс-президент Янукович.

      И только российские власти молчат. Видимо, ищут такую формулу поздравления, чтобы в случае чего можно было усомниться в легитимности и Зеленского. Как все 5 лет Кремль отказывал в легитимности Порошенко, называя его "майданным" президентом. Ничего, кроме вреда интересам самой России эта позиция не принесла. Но пока слышно только робкий проброс сенатора Косачева, заявившего, что у РФ нет оснований для непризнания выборов в Украине. И заявление премьера Медведева, что хотя он не испытывает иллюзий в отношении Зеленского, "шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть". Но для этого нужна "честность".

      Читайте также: Второй тур выборов Президента Украины-2019: как и за кого голосовали в областях

      И ведь, как всегда, с мистером "но вы держитесь", сложно не согласиться. России пора честно признать, что благодаря именно ее военной и иной помощи возникли и существуют "ДНР" и "ЛНР". Рассказать правду о сбитом "Боинге", а также "мирном присоединении" Крыма "вежливыми человечками". Тем для честного разговора с украинскими братьями предостаточно.

      Только путинский Кремль на это явно не способен. Во всяком случае, пока кремлевская экспертная обслуга по-прежнему называет Зеленского "комиком" и "шоуменом" и хочет видеть его именно таким. Как, например, в фильме "Ржевский против Наполеона"; сетует, что "произошла замена лидера, а не политического режима"; требует осуждения режима Порошенко.

      Короче говоря, Зеленский, хочешь помириться с Россией? Присягни на верность Путину. Тогда посмотрим.

      Ясно, что такую "шутку" не может позволить себе даже комик. Не то, что избранный почти тремя четвертями избирателей президент. Поэтому, скорее всего Украина и Россия будут расходиться все дальше. Украина продолжит движение в сторону Европы. РФ все дальше будет замыкаться в санкционной клетке, куда руководители сами ее загнали своей безумной, агрессивной политикой в отношении ближайшего соседа и реально братского народа.

      P.S. А поздравить Зеленского все равно придется. Что-то промычать, хоть Пескову…

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"

      blog_ava
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      89940
      Автор: СерпомПо
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма
      Источник: Telegram
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