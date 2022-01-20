О непрошеных советы и неуместные вопросы от родни и знакомых – далее в материале для гонзо-рубрики "Грех".

Тоже из гонзо: Горы еды на тарелке и "отбивание" денег: топ дурацких привычек на отдыхе

Гринч на минималках

Ребенком я с нетерпением ждала зимних праздников. Не удивительно, потому что это было время, когда единственное, что меня волновало перед рождественским периодом – это итоговые контрольные работы в конце семестра. После них начинались каникулы с книгами о "Гарри Поттере", яблочными пирогами и одним каналом по телевизору у бабушки в селе.

Уже на старте чувствую себя Гринчем, однако признаюсь – сейчас для меня зима ассоциируется с периодом полного разорения и непрошеными советами, а не предновогодним трепетом. Последний исчезает примерно тогда, когда ты начинаешь любить оливки, "Поляну квасову" и думаешь, где взять деньги на подарки и как справиться со шквалом неуместных вопросов.

По моему субъективному мнению, "дружеские, полезные и такие необходимые советы" от друзей и родственников на семейных застольях – это одна из причин многих недолюбливать праздники. Кажется, что последние несколько лет только речи о личных границах. И такого бы не должно было быть. Но все мы слышали – советы раздаются "только из лучших побуждений".

Модный приговор

Только желая добра, наши близкие советуют нам поправиться или похудеть, не зная, что на самом деле стоит за изменениями веса. Это те самые люди, которые говорят "у тебя губы как у деда Ивана, ничего нету", а потом спрашивают "зачем ты себе это накачала, прям как утка".

Известно также, что программа "Снимите это немедленно" нервно курит в сторонке по сравнению с экспертным мнением тети Люды. Ведь именно у нее на чердаке мешки для пшеницы гораздо стильнее всех твоих оверсайз. Серьга в носу, хвостик у парня, цветные пряди становятся потенциальным началом разговора о том, все ли хорошо у тебя с головой и вообще "что ты этим хочешь доказать?" Ответ "да ничего" – конечно же никого не устроит. Лучше всего вообще было бы прикупить себе шубу, ибо судя по всему, если ты окутан в шкуру убитых животных, то сквозь тебя лучше проходит Божья благодать.

Вообще, иногда такое ощущение, что ты сидишь не за столом, а в прямом эфире телешоу. Потому что мысль о том, что ты "своей черной одеждой навлечешь беду на себя и всех вокруг", кажется, не что иное, как попытка потягаться в умениях с участниками программы "Битва экстрасенсов".

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться с важных тем, чтобы их было слышно громче. Автор проекта – заместитель главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская

"Кроличья еда"

Когда идешь в гости, то иногда лучше на день забыть, что ты вегетарианец. Потому что обычно найдется кто-то вроде дяди Вернона из "Гарри Поттера", который обязательно прокомментирует твою "кроличью еду". Не ешь холодец? Да ведь это курица! Неприятие лактозы? Не смеши, ведь "в детстве ты так хорошо пил молочко, и ничего тебе не было".

​Еще немного о праздниках Майонезная кома и Ирония судьбы: топ рагульских привычек на Новый год

"Пора"

Но комментирование вашей внешности и пищевых привычек буквально ничто с комментированием вашей личной жизни. Если вы случаем не в отношениях, то вам напомнят, что "пора" уже кого-то найти. Интересно, на какую реакцию эти советчики рассчитывают? Что человек скажет: "Блин! Спасибо, а то хожу с мыслью, что что-то забылось. А то я себе пару должен найти. Если бы не вы... Хорошо, вы тут угощайтесь, а я иду пройдусь. Возможно, кого-то найду".

Потому что это же самое большое счастье быть в отношениях, даже если они для социальной галочки и чтобы родственники не доставали! Но это уже совсем другая тема.

Бесконечное "пора"

Однако, если бы все было так просто. Если вы в отношениях, то ждите вопросов: "сколько ходить будете?", "жить вместе и не расписываться, то как-то не по-человечески". И наконец главный манипулятивный аргумент всех старших родственников – "еще бы увидеть, как ты женишься, и можно умирать". Честное слово, хоть бери и вступай в фейковый брак, чтобы совесть была чиста.

И если бы это на браке заканчивалось. Брак же для чего заключают? Чтобы байстрюков не родить. О детях после свадьбы будут спрашивать сразу. И чем дольше вы женаты, тем больше будут спрашивать. И не все при этом задумываются, в чем причина их отсутствия.

Но если и ребенок есть, то что дальше? Правильно! Дальше должен быть второй ребенок, чтобы и первой скучно не было, и чтобы один не рос. А если двое? Здесь, кстати, мне родители двоих детей рассказали разные истории. Маме двух мальчиков говорили, что еще надо девочку. Маме двух девочек сказали "а кто же фамилию будет продолжать?" А папе мальчика и девочки сказали, что "надо беречься теперь". Интересно, беречься чего? Наверное, потому что уже весь комплект собран, и зачем кормить целый выводок? Или как это работает?

Вы точно это слышали / Коллаж 24 канала, дизайн Сергея Матусовского и Богданы Гилей

Материал имеет художественный характер, содержит субъективное мнение автора и не нацелен кого-либо обидеть. Весь визуал вымышленный.

10 заповедей на праздники

Говорить об этой проблеме на самом деле можно бесконечно, но как ее избегать? Для начала можно попробовать наши 10 заповедей на праздники (читай как шутку):

Не имей другой темы, кроме политики. Тема сложная, но уж лучше объяснять, почему не любишь канал НАШ (не наш, на самом деле), чем почему в этом году опять не надо держать теленка. Не называй нам имени девушки/парня, с которыми не собираешься вступать в брак. Не сотвори себе проблем, обширно отвечая на вопросы. Помни Рождество праздновать. Во что бы вы верили или не верили – все равно надо колядовать и есть кутью. Помогай матери своей. Пока ты ходишь за хлебом, делаешь чай, дорезаешь пироги – ты в безопасности. Не убивай свой стресс алкоголем, потому что с ним ты убиваешь и свою бдительность. Но если иначе не выдерживаешь, то знай, что по крайней мере один человек тебя не осудит. Не пытайся что-либо объяснить и тем более оправдаться. Этим ты выкажешь свою слабость и тебя больше ничего не спасет. Не кради у людей возможность рассказать о чудодейственных свойствах алоэ, почему не несутся куры и рецепт лукового отвара в газете "Экспресс". Ведь когда слушаешь кого-то, не надо говорить самому. Не свидетельствуй ложно на ближних, но рассказывай о них. Уж лучше подробно рассказывать о свадьбе подруги (а еще лучше разводе), чем объяснять, почему еще не было твоей. Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему, но желай всего, что у ближнего твоего за столом. Пока у тебя набит салатами рот, ты не сможешь отвечать на вопросы. Те килограммы того стоят, а после праздников сгоняете. Или не сгоняете. Тут одно из двух.

Сейчас в ТикТоке много шуток о том, что после праздников самые популярные профессии – психолог и психотерапевт, что, кстати, и в самом деле не повредит. А вообще, чисто по-человечески, советую запастись тем мифическим умением, которое называется "а ты будь мудрее". Тем более, праздники уже прошли, и у нас сейчас будет достаточно времени, чтобы оправиться и набраться коммуникационных скиллов до Пасхи.

И в заключение

А дельные советы на будущее о том, как нетоксично провести праздники в семейном кругу и кайфовать от процесса – читайте здесь.

Также напоминаем, что если семейные конфликты не ограничиваются нежелательными замечаниями и психологическим давлением, то следует обращаться в специальные службы. В частности, можно адресоваться на Национальную "горячую" линию по вопросам предотвращения насилия в семье, торговли людьми и тендерной дискриминации по номерам телефонов:

Национальная "горячая" линия по вопросам предотвращения насилия в семье, торговли людьми и гендерной дискриминации 116 123 (бесплатно с мобильных телефонов)

0 800 500 335 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) Национальная горячая линия для детей и молодежи 116 111 (с мобильного)

0 800 500 225 (с мобильного или стационарного телефона) Больше номеров поддержки – по ссылке.

Берегите себя и своих близких. Чмок.