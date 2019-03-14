Председатель НАБУ Сытник ответил на острые вопросы о коррупции в "оборонке": интервью

Об увольнении двух детективов НАБУ после расследования журналистов относительно коррупционных схем в "Укроборонпроме" и о возможной поддержке Хиллари Клинтон – рассказал директор НАБУ Артем Сытник в прямом эфире 24 канала.

О коррупции в "Укроборонпроме"

Артем Сытник рассказал, что после расследования программы "Наши деньги" об "Укроборонпроме" некоторые руководители правоохранительных органов пытаются сделать ажиотаж.

Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ отстранило двух работников

"Я принял это решение (уволить детективов – 24 канал) после консультации с Советом общественного контроля при НАБУ, руководителем внутреннего контроля, который сейчас проводит досудебное расследование. Это было сделано исключительно из-за того, что на этих лиц осуществляется определенное давление", – пояснил Сытник.

Он отметил, что НАБУ приняло такое решение, чтобы детективов сохранить от давления, чтобы это расследование было как можно быстрее завершено, а антикоррупционный орган дал ответы на все вопросы.

События, которые описывают, это события двухлетней давности мы о них знали и всю информацию проверяли. Поэтому были убеждены, что никаких нарушений наших сотрудников в действиях закона нет. Сейчас идет служебное расследование, после мы эти материалы передадим в Государственное бюро расследования,

– добавил глава НАБУ.

Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

О поддержке Хиллари Клинтон

Борислав Розенблат опубликовал аудиозаписи, на которых якобы Артем Сытник рассказывал о том, что помогал Хиллари Клинтон на выборах США. Сам же Розенблат говорит, что "у него есть истинная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".

Читайте также: В НАБУ ответили на обвинения в расследовании об "Укроборонпроме"

Сытник ответил, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.

Мне трудно представить, каким образом я должен был помочь Хиллари Клинтон, хотя этот вопрос уже когда-то задавался и исследовался. Тогда материалы "черной бухгалтерии" были переданы в НАБУ генералом СБУ Трепаком,

– сказал директор НАБУ.

"В связи с тем, что эти матералы были уже опубликованы, с разрешения детектива листы с этой "черной бухгалтерии" обнародовали", – заявил он.

Сытник также отметил, что после этого был ряд запросов, в том числе и СМИ, по поводу того, фигурирует ли там фамилия Манафорта.

Кстати, еще был иск, что я вместе с нардепом Сергеем Лещенко вмешивался в выборы США. Пока это дело находится на стадии апелляционного рассмотрения,

– добавил Артем Сытник.

Больше – смотрите в видео интервью с Артемом Сытником.

Что такое НАБУ?Создание Национального антикоррупционного бюро в 2015 году было одним из требований Международного валютного фонда и Европейской комиссии для либерализации визового режима Украины с ЕС.



Среди задач Национального бюро:

- противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высокопоставленными должностными лицами;

- детективы НАБУ отвечают за то, что происходит до рассмотрения дела судом;

- практически все действия детективов соглашаются прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

- досудебное расследование заканчивается прекращением производства или составлением обвинительного акта.



Сейчас дела рассматривают обычные суды, а должен Высший Антикоррупционный, который до сих пор находится на этапе создания. Чтобы вывести коррупционеров на чистую воду и чтобы воры были наказаны, должны работать все три антикоррупционных органа: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд.

Видео: что известно о НАБУ