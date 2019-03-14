22:58
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, сегодня
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Председатель НАБУ Сытник ответил на острые вопросы о коррупции в "оборонке": интервью

      Актуальное интервью 31 Читати новину українською

      Об увольнении двух детективов НАБУ после расследования журналистов относительно коррупционных схем в "Укроборонпроме" и о возможной поддержке Хиллари Клинтон – рассказал директор НАБУ Артем Сытник в прямом эфире 24 канала.

      О коррупции в "Укроборонпроме"

      Артем Сытник рассказал, что после расследования программы "Наши деньги" об "Укроборонпроме" некоторые руководители правоохранительных органов пытаются сделать ажиотаж.

      Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ отстранило двух работников

      "Я принял это решение (уволить детективов – 24 канал) после консультации с Советом общественного контроля при НАБУ, руководителем внутреннего контроля, который сейчас проводит досудебное расследование. Это было сделано исключительно из-за того, что на этих лиц осуществляется определенное давление", – пояснил Сытник.

      Он отметил, что НАБУ приняло такое решение, чтобы детективов сохранить от давления, чтобы это расследование было как можно быстрее завершено, а антикоррупционный орган дал ответы на все вопросы.

      События, которые описывают, это события двухлетней давности мы о них знали и всю информацию проверяли. Поэтому были убеждены, что никаких нарушений наших сотрудников в действиях закона нет. Сейчас идет служебное расследование, после мы эти материалы передадим в Государственное бюро расследования,
      – добавил глава НАБУ.

      Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

      О поддержке Хиллари Клинтон

      Борислав Розенблат опубликовал аудиозаписи, на которых якобы Артем Сытник рассказывал о том, что помогал Хиллари Клинтон на выборах США. Сам же Розенблат говорит, что "у него есть истинная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".

      Читайте также: В НАБУ ответили на обвинения в расследовании об "Укроборонпроме"

      Сытник ответил, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.

      Мне трудно представить, каким образом я должен был помочь Хиллари Клинтон, хотя этот вопрос уже когда-то задавался и исследовался. Тогда материалы "черной бухгалтерии" были переданы в НАБУ генералом СБУ Трепаком,
      – сказал директор НАБУ.

      "В связи с тем, что эти матералы были уже опубликованы, с разрешения детектива листы с этой "черной бухгалтерии" обнародовали", – заявил он.

      Сытник также отметил, что после этого был ряд запросов, в том числе и СМИ, по поводу того, фигурирует ли там фамилия Манафорта.

      Кстати, еще был иск, что я вместе с нардепом Сергеем Лещенко вмешивался в выборы США. Пока это дело находится на стадии апелляционного рассмотрения,
      – добавил Артем Сытник.

      Больше – смотрите в видео интервью с Артемом Сытником.

      Что такое НАБУ?Создание Национального антикоррупционного бюро в 2015 году было одним из требований Международного валютного фонда и Европейской комиссии для либерализации визового режима Украины с ЕС.

      Среди задач Национального бюро:
      - противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высокопоставленными должностными лицами;
      - детективы НАБУ отвечают за то, что происходит до рассмотрения дела судом;
      - практически все действия детективов соглашаются прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
      - досудебное расследование заканчивается прекращением производства или составлением обвинительного акта.

      Сейчас дела рассматривают обычные суды, а должен Высший Антикоррупционный, который до сих пор находится на этапе создания. Чтобы вывести коррупционеров на чистую воду и чтобы воры были наказаны, должны работать все три антикоррупционных органа: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд.

      Видео: что известно о НАБУ

       

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
      сегодня
      2730
      Теги: Новости Украины НАБУ Журналисты Медиа Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Хиллари Клинтон Артем Сытник
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
      сегодня , 22:38 Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
      56
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      сегодня , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 3645
      Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      сегодня , 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      Олег Тичинський 26
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сегодня , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 1017
      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      сегодня , 18:58 Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      Яніна Ткачук 232
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      Шокин не пиарится, мы на пороге громких коррупционных скандалов, — аналитик
       10 апреля 2015 , 20:36
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      Из-за коррупции Украина до сих пор не в НАТО, – Наливайченко
       18 февраля , 12:49
      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта
       21 декабря 2018 , 19:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук