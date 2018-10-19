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      Премьер-министр Австралии лишился личного сайта, забыв вовремя оплатить хостинг

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      Скотт Моррисон
      Скотт Моррисон / Фото из открытых источников

      Австралиец Джек Генезин получил контроль над сайтом, удалив из него всю информацию. Вместо нее он разместил фотографию премьера Скотта Моррисона и песню Scotty does not know

      Об этом сообщил национальный канал SBS.

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      Отмечается, что мужчине удалось это сделать, выкупив адрес интернет-страницы, так как премьер-министр забыл вовремя внести оплату за хостинг.

      Получив контроль над сайтом, Джек Генезин сообщил об этом на свой странице в социальной сети Facebook.

      Итак, премьер-министр забыл вовремя оплатить хостинг своего сайта. Я еще никогда так не веселился за 50 долларов,
      – написал Генезин.

      Он удалил с сайта главы правительства всю информацию, заменив ее большой фотографией улыбающегося Моррисона и ссылкой на песню американской группы Lustra. В таком виде сайт доступен пользователям с севера 19 октября (16:00 18 октября при киевскому времени). За первые несколько часов число просмотров сайта превысило 80 тысяч.

      История привлекла внимание не только интернет-пользователей и СМИ, но и работодателей Джека Генезина – австралийскую компанию DigitalEagles. Запись о покупке сайта премьера было удалено со страницы Генезина, а вместо него появилось обращение от компании, в котором сказано, что Джек Генезин уже связался с офисом премьер-министра, чтобы вернуть ему страницу.

      "Я купил ваше доменное имя, и я не хочу, чтобы из этого вышло что-то плохое", – говорится в опубликованном компанией письме Генезина, отправленном в офис премьера. Он предложил Моррисону выйти на связь, чтобы "организовать возврат домена назад".

      Теги: Австралия Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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