Премьер-министр Австралии лишился личного сайта, забыв вовремя оплатить хостинг

Австралиец Джек Генезин получил контроль над сайтом, удалив из него всю информацию. Вместо нее он разместил фотографию премьера Скотта Моррисона и песню Scotty does not know

Об этом сообщил национальный канал SBS. Читайте также: Принц Гарри доказал поклонницу до слез: трогательное видео Отмечается, что мужчине удалось это сделать, выкупив адрес интернет-страницы, так как премьер-министр забыл вовремя внести оплату за хостинг. Получив контроль над сайтом, Джек Генезин сообщил об этом на свой странице в социальной сети Facebook. Итак, премьер-министр забыл вовремя оплатить хостинг своего сайта. Я еще никогда так не веселился за 50 долларов,

– написал Генезин. Он удалил с сайта главы правительства всю информацию, заменив ее большой фотографией улыбающегося Моррисона и ссылкой на песню американской группы Lustra. В таком виде сайт доступен пользователям с севера 19 октября (16:00 18 октября при киевскому времени). За первые несколько часов число просмотров сайта превысило 80 тысяч. История привлекла внимание не только интернет-пользователей и СМИ, но и работодателей Джека Генезина – австралийскую компанию DigitalEagles. Запись о покупке сайта премьера было удалено со страницы Генезина, а вместо него появилось обращение от компании, в котором сказано, что Джек Генезин уже связался с офисом премьер-министра, чтобы вернуть ему страницу. "Я купил ваше доменное имя, и я не хочу, чтобы из этого вышло что-то плохое", – говорится в опубликованном компанией письме Генезина, отправленном в офис премьера. Он предложил Моррисону выйти на связь, чтобы "организовать возврат домена назад".