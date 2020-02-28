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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Президент Монголии после визита в Китай две недели будет находиться на карантине

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      Монгольская делегация во главе с президентом осуществила однодневный визит в Китай. Теперь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и некоторые чиновники 14 дней будут находиться на карантине.

      Пока в стране не обнаружили ни одного случая коронавируса. Поэтому к такому шагу прибегли в целях безопасности, сообщает CNN.

      Узнайте больше: Коронавирус из Китая: последние новости

      Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в частности главой МИД Монголии, недавно посетил Китай. Там монгольская делегация встретилась с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

      По возвращении на родину в качестве меры предостережения чиновников немедленно поместили на карантин.

      Делегация, в том числе президент, была немедленно помещена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию 27 февраля,
      – говорится в сообщении.

      Важно! Ранее правительство страны приказал закрытыо все школы до конца марта. Кроме того, до 2 марта 2020 года временно остановили доставку угля в Китай.

      Последние новости о китайском коронавирусе Covid-19

      • По состоянию на 28 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли почти 3 тысячи человек. Общее количество инфицированных – более 83 тысяч человек по всему миру. В то же время выздоровели более 36 тысяч человек.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился. На круизном лайнере Diamond Princess на коронавирус заболели четверо украинцев. Граждан Украины эвакуировали из закрытого Уханя 20 февраля.
      • От коронавируса умирают в среднем 2% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

      коронавірус у цифрах
      Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Китай Коронавирус Covid-19 Медицина
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