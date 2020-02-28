Президент Монголии после визита в Китай две недели будет находиться на карантине
Монгольская делегация во главе с президентом осуществила однодневный визит в Китай. Теперь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и некоторые чиновники 14 дней будут находиться на карантине.
Пока в стране не обнаружили ни одного случая коронавируса. Поэтому к такому шагу прибегли в целях безопасности, сообщает CNN.
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Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в частности главой МИД Монголии, недавно посетил Китай. Там монгольская делегация встретилась с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.
По возвращении на родину в качестве меры предостережения чиновников немедленно поместили на карантин.
Делегация, в том числе президент, была немедленно помещена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию 27 февраля,
– говорится в сообщении.
Важно! Ранее правительство страны приказал закрытыо все школы до конца марта. Кроме того, до 2 марта 2020 года временно остановили доставку угля в Китай.
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