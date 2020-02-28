Президент Монголии после визита в Китай две недели будет находиться на карантине

Монгольская делегация во главе с президентом осуществила однодневный визит в Китай. Теперь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и некоторые чиновники 14 дней будут находиться на карантине.

Пока в стране не обнаружили ни одного случая коронавируса. Поэтому к такому шагу прибегли в целях безопасности, сообщает CNN.

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Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в частности главой МИД Монголии, недавно посетил Китай. Там монгольская делегация встретилась с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

По возвращении на родину в качестве меры предостережения чиновников немедленно поместили на карантин.

Делегация, в том числе президент, была немедленно помещена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию 27 февраля,

– говорится в сообщении.

Важно! Ранее правительство страны приказал закрытыо все школы до конца марта. Кроме того, до 2 марта 2020 года временно остановили доставку угля в Китай.

Последние новости о китайском коронавирусе Covid-19

По состоянию на 28 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли почти 3 тысячи человек. Общее количество инфицированных – более 83 тысяч человек по всему миру. В то же время выздоровели более 36 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился. На круизном лайнере Diamond Princess на коронавирус заболели четверо украинцев. Граждан Украины эвакуировали из закрытого Уханя 20 февраля.

От коронавируса умирают в среднем 2% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.



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