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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Президент Монголії після візиту в Китай два тижні перебуватиме на карантині

      -
      Президент Монголії відвідав Китай, тепер 14 днів перебуватиме на карантині / ua-news.liga.net

      Монгольська делегація на чолі з президентом здійснила одноденний візит до Китаю. Тепер президент Монголії Халтмаагійн Баттулга та деякі урядовці 14 днів перебуватимуть на карантині.

      Наразі у країні не виявили жодного випадку коронавірусу. Тому до такого кроку вдалися з метою безпеки, повідомляє CNN.

      Дізнайтесь більше: Коронавірус з Китаю: останні новини

      Баттулга разом з кількома іншими урядовцями, зокрема главою МЗС Монголії, нещодавно відвідав Китай. Там монгольська делегація зустрілася з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Кецяном.

      Після повернення на батьківщину як запобіжний захід чиновників негайно помістили на карантин.

      Делегація, зокрема й президент була негайно поміщена на двотижневий карантин після повернення до Монголії 27 лютого,
      – йдеться у повідомленні.

      Важливо! Раніше уряд країни наказав закрити всі школи до кінця березня. Крім того, до 2 березня 2020 року тимчасово зупинили доставку вугілля до Китаю.

      Останні новини про китайський коронавірус Covid-19

      • Станом на 28 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 83 тисячі людей по всьому світу. Водночас одужали понад 36 тисяч людей.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців. Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.
      • Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

      коронавірус у цифрах
      Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: результати аналізів підтвердили
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Здоров'я Китай Коронавірус Covid-19 Медицина Здоров'я Новини політики
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