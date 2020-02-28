Президент Монголії після візиту в Китай два тижні перебуватиме на карантині

Монгольська делегація на чолі з президентом здійснила одноденний візит до Китаю. Тепер президент Монголії Халтмаагійн Баттулга та деякі урядовці 14 днів перебуватимуть на карантині.

Наразі у країні не виявили жодного випадку коронавірусу. Тому до такого кроку вдалися з метою безпеки, повідомляє CNN.

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Баттулга разом з кількома іншими урядовцями, зокрема главою МЗС Монголії, нещодавно відвідав Китай. Там монгольська делегація зустрілася з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Кецяном.

Після повернення на батьківщину як запобіжний захід чиновників негайно помістили на карантин.

Делегація, зокрема й президент була негайно поміщена на двотижневий карантин після повернення до Монголії 27 лютого,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Раніше уряд країни наказав закрити всі школи до кінця березня. Крім того, до 2 березня 2020 року тимчасово зупинили доставку вугілля до Китаю.

Останні новини про китайський коронавірус Covid-19

Станом на 28 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 83 тисячі людей по всьому світу. Водночас одужали понад 36 тисяч людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців. Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.

Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу