Прибыль от газа идет в бюджет, а дальше уже народ руками депутатов распределяет его, – эксперт

Прибыль "Нафтогаза" идет в бюджет, то есть в доходы государства и народа. И дальше уже народ руками депутатов, которых сам выбрал, распределяет эту прибыль, тратит деньги.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал журналист и финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По словам эксперта, народ волен решать, куда виратиты эти деньги: на армию, больницы, школы или помочь нуждающимся и биднимю, для которых может быть дорого покупать газ по рыночной стоимости.

Допустим, у них большой дом и его надо отапливать. Почему же когда газ принадлежит всему народу пропорционально какая часть народа получает больше газа, а другая меньше. Это не справедливо. Тем более, что если у человека большой дом и он потребляет больше газа, то скорее всего он богаче, чем народ в среднем. И получается, что большая часть прибыли идет именно богатым. Это точно несправедливо, – отметил Фурса.

Он рассказал, что Украина – социальное государство. "И раз у нас такой социальный договор, народ может потом решить, что часть денег от продажи газа по рыночным ценам может пойти на субсидии, чтобы помочь бедным. И помощь пойдет адресно: только тем, кто в ней нуждается. Не багатым, не хитрым, а именно нуждающимся", – добавил эксперт.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 26 октября 2018 года