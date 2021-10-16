2000-е годы в Украине – это территориальный конфликт с Россией за остров Тузла. Это была заслуга и триумф, а затем и звездный час Леонида Кучмы. Однако даже это не позволило ему сохранить свой политический вектор.

Предыдущий выпуск Скандальная церковь Аделаджи и спасение грузин: самое интересное о 90-х годах в Украине

1 января 2000 года в Европе официально познакомились с новой валютой. Евро стало родным сразу в 12 странах Евросоюза. Это означало, что новенькие монеты и банкноты оказались в руках более 300 миллионов европейцев.

Однако Украина до сих пор не в Еврозоне. В 2002 году многим пришлось знакомиться с новым не таким приятным явлением, как новые банкноты.

В середине января 2002 года сомалийские пираты захватили ливанский корабль "Принцесса Сара". На его борту было 8 украинцев. Всех их освободили из плена через 2 недели. Правда, перед тем заплатив выкуп 200 тысяч долларов.

Пономарев на Евровидении

В двухтысячных захватывали не только украинцев. Украинцы также хотели захватить. Пением, например. Впервые страна в 2003 году отправила своего представителя на Евровидение. Шоу называют любимым конкурсом домохозяек.

И действительно, победители преимущественно звездами мирового масштаба не становятся. Но все же "Абба" Евровидение покорила. Украина в 2003 году очень надеялась на подобный триумф.

Кумир девушек Александр Пономарев с песней "Аста ла виста, Бейби" – украинский дебютант на Евровидении. Выбрали певца без конкурса. Неудивительно, что такое решение вызвало скандал.



Пономарев представлял Украину на Евровидении / Фото DPA

Мол, поездку в Латвию, где проходило Евровидение, Пономареву обеспечила тогда его гражданская жена. Елена Мозговая тогда занимала должность по управлению и организации работы музыкального зрелищного телевидения.

"Аста ла виста" – это не только песня Пономарева, но и преимущественно реакция на нее. Певец занял 14 место. Голосовали за поп-звезду неохотно. Лишь 5 стран поддержали украинца. В целом Пономарев набрал 30 баллов.

Рекомендуем COVID-19 не жалел никого: Украина в 2020 году пережила много потерь – были и победы

Победу на конкурсе одержал представитель Турции, где уже в следующем году будет торжествовать на Евровидении Руслана. Но в 2004 году произошло еще одно не менее весомое событие в украинской музыке.

Создание "Бумбокса"

"Забудь образи, ми знову разом". Такие нехитрые рифмы – это начало "Бумбокса", группы, созданной в 2004 году. "Бумбокс" – если не номер один, то одна из самых популярных групп нового тысячелетия в Украине.

Уже в 2005 году они выпустили дебютник "Меломания" с песнями "Бета-каротин", "Бобик" и "Супер-пупер". Следующий альбом "Фемили бизнес" перевел бумбоксов в ранг полноценных звезд. Гимн "Вахтерам" или лирическая "Вона носила квіти в волоссі" сразу стали хитами.

"Бумбокс" выпустил известную песню "Вахтерам": смотрите клип

"Бумбокс" – это смесь фанка, рока, хип-хопа. Под них можно отрываться на танцплощадках, а можно и меланхолично погрустить под лирику Андрея Хлывнюка. Бумбокс интенсивно гастролировал и в России. Но после начала войны отказался от концертов.

Виктор Ющенко стал президентом

В 2005 году Виктор Ющенко стал президентом. К власти пришла новая, "оранжевая" команда, которая объединила демократические силы вокруг своего лидера. Бороться против старой власти удавалось вместе. Впрочем, это единственное, что объединяло политиков-победителей вместе.

Читайте также Дебаты на "Олимпийском" и пожары в Австралии: события 2019 года, от которых захватывало дух

Руководитель секретариата президента Александр Зинченко собрал журналистов и нажал на пусковой крючок развала "оранжевой" команды. В сентябре он уволился.



Ющенко привел к власти "оранжевую команду" / Фото "Фокуса"

Зинченко обвинил в коррупции тогдашнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Петра Порошенко. А также лидеров "Нашей Украины" Николая Мартыненко и Александра Третьякова.

Порошенко тоже созвал пресс-конференцию и обвинил Зинченко в попытках расшатать "оранжевую" команду.

Что я хотел бы услышать – хоть один факт в отношении людей, которые были названы. Что было такое-то событие, мы его расследовали, я готов его доказать. Я их не услышал,

– заявил Порошенко.

И действительно Зинченко доказательств не привел. Но через несколько дней Виктор Ющенко, даже без них, уволил все правительство во главе с Юлией Тимошенко. Также без должности оставили и Петра Порошенко.

Популярные сериалы в 2000-х

В 2000-х годах в Украине популярными были сериалы. Конечно, в основном русские. Тогда от телевизоров не могли отлипнуть из-за "Бандитского Петербурга" или "Ментов". Украинские сериалы тоже проскакивали. Например, "День Рождения Буржуя".

Ленту сняли "1+1" в сопродукции с северным соседом. Чтобы охватить более широкий рынок, герои общались на русском. Но случались и успешные, как сейчас говорят, кейсы с украиноязычными сериалами.

"Леся + Рома" – это ли не самый успешный украинский ситком 2000-х годов. Тогда в 2005 году вся страна начала наблюдать за жизнью влюбленной пары и комическими ситуациями, которые происходили с ними.



"Леся + Рома" получили известность в Украине / Фото из Википедии

"Леся + Рома" – это версия канадского сериала "Парень / Девушка". Именно после франкоязычного оригинала, украинскую версию считают лучшей из более 30 экранизаций. "Леся + Рома" пережили 6 сезонов, а это 136 серий, которые смотрели примерно 2 миллиона человек.

Тогда главные актеры ситкома Дмитрий Лаленков и Ирма Витовская стали едва ли не главными звездами украинского кино. ICTV снял с показа ситком в 2008 году. 10 лет спустя пытались повторить успех продолжением сериала "Марк плюс Наталка". Однако безуспешно.

Читайте больше Конец "газового ига" и избрание Епифания митрополитом: как изменилась Украина за 2018 год

"Леся + Рома", конечно, это один из немногих сериалов, где можно было наслаждаться украиноязычным контентом. Однако, к счастью, это была не единственная победа в области отечественного кино.

Квоты на украинский язык

Молния Маккуин стал первым украиноязычным гонщиком. В 2006 году украинский дубляж стал обязательным. "Тачки" стали первым фильмом, которые руководствовались новым законом. Оказалось, что соловьиной кино или мультфильм может быть прекрасным.

Не менее впечатляюще на украинском заговорил и Джек Воробей из "Пиратов Карибского моря". Один из инициаторов закона Вячеслав Кириленко праздновал победу. Только этой победе постоянно вставляли палки в колеса. Главный противник украинского дубляжа был Дмитрий Табачник, который кормил байками российские СМИ.

Наконец, несмотря на коллективных табачников закон с различными нюансами, но работает. Уже более 15 лет. И оказывается классно говорить на украинском может не только Джек Воробей или Молния Маккуин.

Кушнарев погиб на охоте

2007 год начался для "Партии регионов" печально. От огнестрельного ранения погиб один из лидеров партии. Начались слухи об умышленном убийстве. Однако следствие этого не доказало.

Евгений Кушнарев любил охоту. Именно его хобби стало роковым. 16 января на охоте нардеп получил пулю в живот. На следующий день после операций он умер в больнице. На похоронах Кушнарева были второй президент Кучма, однопартийцы, олигарх Ринат Ахметов.



Кушнарев погиб на охоте / Фото Укринформ

Даже политические оппоненты прощались с харьковчанином. Евгений Кушнарев был одним из лидеров "Партии регионов", бывший коммунист, голосовал против акта о независимости Украины. Был мэром Харькова и главой Харьковской ОГА. А также главой администрации президента Кучмы.

Именно Кушнареву Тимошенко швыряла бусы, доказывая, что носит обычную бижутерию. Во время Оранжевой Революции пел песни, которые сейчас поет Рабинович. А на митинге в Северодонецке призывал к сепаратизму.

Затем против Кушнарева за сепаратистские призывы открыли дело, но стандартно почти сразу закрыли. Смерть Кушнарева вызвала немалый резонанс. Появилась масса предположений об умышленном убийстве. В СМИ сообщали о том, что было письмо-угроза регионалу.

Обратите внимание Безвиз с ЕС, запрет ВКонтакте, Евровидение в Киеве: 2017 год принес много изменений для Украины

Правда, это якобы письмо было за несколько лет до инцидента. Также в смерти обвиняли Виктора Януковича. Мол, тогдашний премьер хотел избавиться от конкурента внутри партии.

Главная же причина обвинений – реакция Януковича на смерть Кушнарева. Тот, находясь в командировке, получил записку, прочитал и улыбнулся. Все же официальная версия следствия – несчастный случай на охоте.

Кушнарев покинул место, которое должен был занимать. Одна из пуль, выпущенная товарищем регионала Дмитрием Завальным, срикошетила от дерева и смертельно ранила политика. Через 2 года после инцидента Завального амнистировали.

Главные спортивные победы в 2000-х

Ни одно футбольное противостояние в Украине не могу быть горячее, чем Советское дерби. Еще с тех советских времен матчи киевского "Динамо" и московского "Спартака" – это были события больше, чем просто футбол.

В 1994 году команды обменялись победами. В 2008 году никаких ничьих не могло быть. Команды бились за путевку в самый престижный клубный турнир – Лигу чемпионов. Худшего начала сложно было придумать.



"Динамо" выиграли у "Спартака" в 2008 году / Фото из Википедии

На третьей минуте матча киевляне "горели" на выезде. Но в середине первого тайма "Динамо" забило курьезный гол. Фанаты на стадионе зажгли файеры. На московских трибунах зазвучал гимн и был поднят флаг. Бангура оформил дубль. Еще 2 гола забил Милевский.

Однако Лига чемпионов еще не была в кармане киевлян. Дома они принимали своих заклятых соперников. И "Динамо" решило повторить издевательства в родных стенах. Единственное, чем отличились бело-красные – это файерами, брошенными на поле.

Интересно Возвращение Савченко и шокирующее убийство Шеремета: важное об Украине в 2016 году

Вишенкой на торте надругательства стал финальный гол Милевского. 4 – 1 и дома, и на выезде. "Спартак" пролетел мимо Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов и "Динамо", и "Шахтер" не вышли из группы и попали в кубок УЕФА.

А там встретились в полуфинале турнира. Киевляне уступили дончанам. После чего "Шахтер" обыграл "Вердер" в финале и стал последним обладателем Кубка УЕФА.

Смерть музыканта из "Братьев Гадюкиных"

В 2009 году перестало биться сердце едва ли не первой легенды украинского андерграунда. Непревзойденный и талантливый Сергей Кузьминский, Кузя, из "Братьев Гадюкиных" скончался после продолжительной болезни, однако музыка продолжает жить.

Как и бессмертной остается лирика Кузьминского. Похоронили Кузю во Львове на Лычаковском кладбище. В 2011 году в честь него в Киеве во Дворце спорта провели концерт памяти Сергея Кузьминского.

Клан донецких во главе с Януковичем

В 2010 году к власти в Украине пришли выходцы из Донбасса. Возглавлял клан донецких – Виктор Янукович и его команда, в которой особое место занимала так называемая "семья" – ближайшее окружение президента и его сыновей.



Янукович возглавлял клан донецких / Фото Getty images

Особенно по сравнению с другим Виктором – Ющенко, житель Донецка позиционировал себя как хозяйственник, который обещал услышать каждого. На деле эти обещания означали – целенаправленное переформатирование Украины в милицейское государство с близкими к авторитарным признаками.

Власть опиралась на силовиков, которые чувствовали себя безнаказанными. Как следствие – злоупотребление властью и преступления против граждан. Волну возмущения в 2010 году подняло убийство студента в одном из столичных отделений милиции.

Жуткое убийство студента в отделении

Падение со скамейки полицейские назвали смертельным для Игоря Индило, 19-летнего студента профессионально-педагогического колледжа имени Макаренко. У парня накануне дня рождения в общежитии произошел конфликт с участковым Сергеем Приходько.

Впоследствии студента забрали в Шевченковский райотдел. Версия правоохранителей неприхотлива. Алкоголь, падение, смерть. Общественность в это, как и судмедэксперты, не поверили.



Студент Игорь Индило умер в Шевченковском районном отделении милиции Киева 18 мая 2010 года / Фото "Радио Свобода"

В показаниях обвиняемые путались, зато расследователи уверены – в райотделе Игоря Индило ударили в голову. Из-за кровоизлияния он медленно умирал. В стране начались массовые протесты "Нет полицейскому государству".

Бывший президент Янукович встречался с мамой погибшего. И показывал документ, что берет дело под контроль. Сергея Приходько наказали. Но не за убийство, а за превышение служебных полномочий и дали 5 лет условно.

Семья Игоря Индило обратилась в Европейский суд по правам человека. За несколько лет Сергей Приходько снова попал в инфополе.

"Мажоры" и массовые преступления

Еще одна характерная черта этого времени – это волна преступлений с участием так называемых мажоров и полная безнаказанность за это. Через карманных полицейских и судей родственники легко отмазывали своих детей.

Примечательно Теракт под Волновахой, Донецкий аэропорт и приговор Сенцову: что пережила Украина в 2015 году

Показательным стало дело инцидента, который произошел в 2011 году в одном из Луганских заведений. Парень схватил девушку за лицо, она пытались отбиться. Однако мужчина бил блондинку сначала на подоконнике, а потом и на земле.

Так депутат Луганского горсовета, сын одного из лидеров "Партии регионов" Владимира Ландика Роман провел один из вечеров в клубе "Баккара". Пострадала модель Мария Коршунова. Если бы не камеры наблюдения, а затем реакция общества, то неизвестно кого бы по этому делу суд признал бы потерпевшим.



"Мажор" Ландик жестоко избил модель Коршунову / Коллаж 24 канала

Ландик бежал в Россию. Там его поймали и экстрадировали. Он выдавал себя за пострадавшего. Рассказывал, что не виноват. Говорил Ландик, что видео – монтаж. Затем называл того, кто спровоцировал такую ​​ситуацию.

Только суд все же Ландика не поверил. После полгода в СИЗО мажору присудили 3 года условно. Впоследствии в 2017 году Мария Коршунова пережила еще одно нападение. Во время Sex Education Week она, будучи координатором лекции о трансгендере, получила ожоги лица. Ее облили краской и слезоточивым газом.

О том, как Украина победила на кинофестивале в Каннах – смотрите в программе.